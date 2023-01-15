الأمم المتحدة: 30 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد

عربيات ودوليات

نيويورك- الوكالات: أطلقت الأمم المتحدة نداء لجمع الأموال لمساعدة 30 مليون طفل، يعانون من سوء التغذية الحاد في بلدان متضررة من أزمة الغذاء العالمية.

فقد أصدرت 5 وكالات تابعة للمنظمة الأممية، بيانًا مشتركًا حذّرت فيه من المجاعة التي قد تضرب هؤلاء الأطفال بـ15 دولة، أغلبها أفريقية، الأمر الذي يهدد حياتهم لا سيما وأن هؤلاء الأطفال يعانون من الهزال الشديد، وهو أكثر أشكال نقص التغذية فتكًا.

وأبرز هذه الدول: أفغانستان، وإثيوبيا، والصومال، والسودان، واليمن.

وتسعى وكالات الأمم المتحدة إلى منع سوء التغذية الحاد لدى الأطفال، وكشف حالاته وعلاجها من خلال العمل على جبهات الغذاء والصحّة والمياه والنظافة، وأنظمة الحماية الاجتماعية.

في المقابل، لا تجدي هذه الدعوات الشفهية نفعًا إلا إذا اقترنت بتحركات عاجلة وتمويلٍ سخي، يحول دون وقوع مجاعةٍ كبرى.

ووفق مدير قسم التغذية وسلامها في منظمة الصحة العالمية فرانشيسكو برانكا، طالبت الأمم المتحدة بمزيدٍ من الاهتمام والاستثمار لمعالجة الأزمة المأساوية لسوء التغذية، التي تزيد من خطر الموت 12 مرّة عند هؤلاء الأطفال مقارنةً بأقرانهم الذين يتغذون جيدًا.

وشرح برانكا أن هذه الأزمة «نتجت عن الصدمات المناخية، والصراعات السياسية، والركود الاقتصادي، وجائحة كورونا».

فقد فاقمت هذه العوامل أزمة الغذاء العالمية، ومعها معاناة الأطفال في البلدان المذكورة، فيما لا يبدو أن نهايتها قريبة لا سيما مع ترجيح المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، من احتمال تدهور الأوضاع أكثر خلال العام 2023.

هذا السيناريو المتشائم، هو جراء تراجع المساعدات الإنسانية من المنظمات الأممية والمحلية، فضلًا عن انشغال دول العالم بخوض نزاعات وحروبٍ عسكرية ووبائية.

ومن روما، وصفت لينيت نيوفيلد مديرة قسم الأغذية والتغذية في منظمة «الفاو» الوضع بالـ «خطير جدًا» حيث يمثل الهزال الشديد تهديدًا مباشرًا لحياة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

