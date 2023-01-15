طهران تعدم رضا علي أكبري.. ولندن تتوعد بـ «الرد»

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طهران – الوكالات: نفّذ القضاء الإيراني امس حكم الإعدام الصادر بحق المسؤول السابق في وزارة الدفاع علي رضا أكبري، بعد ثلاثة أيام من الكشف عن إدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة التي يحمل جنسيتها.

وأفادت وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية، أن حكم الإعدام بحق أكبري نفّذ شنقا بعد إدانته بـ «الافساد في الأرض والمسّ بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية».

وأشارت الى أن «نشاطات جهاز الاستخبارات البريطاني في هذه القضية أظهرت قيمة المدان، أهمية الاطلاع الذي كان يتمتع به وثقة العدو به».

ودانت بريطانيا على الفور إعدام أكبري (61 عاما) مؤكدة أنه «لن يمر بلا رد». وقال وزير الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي: إن «هذا العمل الهمجي يستحق الإدانة بأشد العبارات الممكنة ولن يمر دون رد». من جهته، وصف رئيس الوزراء ريشي سوناك إعدام أكبري بـ «المروَّع»، معتبرا أنه «عمل قاس وجبان نفذه نظام همجي لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه». وكانت لندن انتقدت قبل ذلك الحكم الذي صدر على أكبري معتبرة أن «دوافعه سياسية»، وطالبت بوقف تنفيذه. ولا تعترف طهران بازدواجية الجنسية لمواطنيها وتعاملهم كإيرانيين حصرا. كما دانت منظمة «العفو» الدولية امس على تويتر إعدام أكبري معتبرة أنه «دليل جديد على هجوم إيران الشنيع على الحق في الحياة» داعية الحكومة البريطانية إلى «التحقيق بشكل كامل» في اتهامات بتعرضه للتعذيب على ما يبدو.

وامس أفادت «ميزان» أن أكبري تقاعد من الخدمة في العام بين مارس 2002 ومارس 2003، وانتقل الى «الأبحاث والنشاطات التجارية في القطاع الخاص». وأشارت الى أن تعاونه مع الاستخبارات البريطانية بدأ في 2004، وأنه تلقى دفعات مالية تتجاوز قيمتها مليوني دولار أميركي لقاء ذلك. وأوردت وزارة الأمن (الاستخبارات) الإيرانية في بيان في وقت سابق هذا الأسبوع، أن أكبري «كان على صلة بعدد من الأجهزة الحساسة داخل البلاد». وأضافت أن «أهمية منصبه والامكانية المتاحة له» جعلتا منه «جاسوسا رئيسيا» لصالح جهاز الاستخبارات السرية البريطانية «أم آي 6».

وخرجت قضية أكبري الى الضوء مع إعلان السلطة القضائية في 11 يناير عن إصدار حكم بالإعدام بحقه لإدانته بالتجسس. ونشر الإعلام الرسمي الإيراني تفاصيل متعلّقة بأكبري، مشيرا الى أنه سبق أن شغل مهاما في وزارة الدفاع والمجلس الأعلى للأمن القومي.

