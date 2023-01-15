كاليفورنيا مهددة بـ «فيضانات كارثية»

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لوس أنجليس – الوكالات: حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن ولاية كاليفورنيا غربي الولايات المتحدة تواجه خطر التعرض لفياضانات كارثية في وقت خلفت عاصفة أخرى ضحايا وخسائر مادية في ولايتي ألاباما وجورجيا جنوبي البلاد.

وقالت الأرصاد الجوية الأميركية إن وسط كاليفورنيا معرض لفيضانات كبيرة نهاية خلال يومين في وقت تضرب الولاية عاصفة هي الثامنة على التوالي مصحوبة برياح قوية. كما حذرت من أن «وادي ساليناس السفلي بكامله سيشهد فيضانات كارثية» وقالت الأرصاد الجوية إن مدينة ساليناس البالغ عدد سكانها 160 ألف نسمة معرضة بكاملها لخطر الفيضانات، وإن معظم مناطق كاستروفيل قد تغرق مشيرة إلى أن المياه قد تغمر أكثر من 36 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. كما أشارت الأرصاد الجوية الأميركية إلى أن شبه جزيرة مونتيري قد تعزل عن العالم بسبب ارتفاع الأمواج.

وقد حض حاكم كاليفورنيا غافين نيسوم، ومسؤولون آخرون محليون وفدراليون، سكان الولاية على البقاء في حالة تأهب تحسبا للمزيد من الفيضانات والأضرار. وقالت مسؤولة بمكتب نيسوم إن المياه غمرت منازل وتسببت في انزلاق التربة، مشيرة إلى أنه تم إجلاء آلاف الأشخاص الجمعة.

وفي هذه الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان يتواصل هطول الأمطار منذ 3 أسابيع وقد بلغ معدلات وُصفت بالتاريخية، وبسبب تشبع الأراضي بالمياه يخشى الخبراء حدوث فيضانات كبيرة. ووفقا للسلطات، قتل منذ أواخر ديسمبر الماضي ما لا يقل عن 19 شخصا في ولاية كاليفورنيا جراء سلسلة عواصف سببت فيضانات وانهيارات أرضية وانقطاعا واسع النطاق للتيار الكهربائي وتساقط الأشجار. وارتفع مستوى المياه في نهر ساليناس بفعل أسابيع من الأمطار الغزيرة، وتسبب فيضانه في بعض المناطق في غمر أراض زراعية، ويتوقع أن يتسبب في سيول. وتحسبا لفيضانات كبيرة، أمرت السلطات سكان بعض المناطق بما فيها شبه جزيرة مونتيري بإخلائها، حيث تشير التوقعات إلى أن هذه المناطق قد تعزل تماما لمدة يومين أو 3 أيام.

في هذه الأثناء، أعلنت السلطات المحلية في ولايتي ألاباما وجورجيا مصرع 8 أشخاص نتيجة زوابع وعواصف قوية ضربت جنوبي الولايات المتحدة، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف.كما أسفرت هذه العاصفة عن أضرار مادية في المنازل والنية التحتية بالولايتين.

وضربت زوبعة منطقة دالاس حيث دمرت أسطح مبان وتسببت في «أضرار كبيرة» فيما دمرت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة منازل وتركت عشرات الآلاف من دون كهرباء في أجزاء من ولايات ألاباما وجورجيا ومسيسيبي.

