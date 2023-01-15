«الداخلية»: حماية ضيوف البلاد مسؤولية الأمن الكويتي

وطن النهار

نفت وزارة الداخلية عبر ادارة الاعلام الامني عن وجود دوريات أمنية وحماية خاصة تخضع لدولة شقيقة.

وقالت توضيحاً لمقطع فيديو متداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن دخول رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ومرافقيه عبر منفذ العبدلي الحدودي. إن ما يتم تداوله عن وجود دوريات أمنية وحماية خاصة تخضع لدولة شقيقة غير صحيح جملةً وتفصيلاً.

وأكدت وزارة الداخلية ان فريق الحماية المرافق للضيف الزائر لدولة الكويت والمركبات المشاركة في عملية نقل الضيف هي مركبات خاضعة لوزارة الداخلية الكويتية وفقاً للاجراءات الامنية والبروتوكلات الدبلوماسية، وهو في زيارة خاصة لدولة الكويت، مشيره الى متانة العلاقات الاخوية بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيق في جميع المجالات.

على الصعيد ذاته، أصدر رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم بياناً عن زيارة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إلى الكويت قال فيه إن زيارة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي هي زيارة خاصة ردا على تلبية الغانم دعوته زيارة البصرة وزاد: سيارات الوفد كلها سيارات كويتية بأرقام كويتية ملك الغانم استقبلت الوفد العراقي عند المنفذ والحماية و الاشراف كان من وزارة الداخلية الكويتية.

وأضاف: وزارة الداخلية الكويتية قامت مشكورة بواجبها و مسؤوليتها بتوفير الحماية لأي مسؤول رسمي خلال الزيارات الخاصة كما حدث في السابق مع الرئيس العراقي و غيره من المسؤولين، لم يكن هناك أي سلاح محمول مع الوفد العراقي.

واستطرد الغانم في بيانه يقول: تناول الرئيس العراقي الغداء في العبدلي ثم غادر بحفاوة كويتية تعكس اخلاق الكويتيين.

واردف: ساهم الرئيس العراقي مشكورا في تسهيل اجراءات الجماهير الكويتية، كما اصدرت وزارة الداخلية بيانا توضيحا ردا على بعض الاكاذيب التي تناقلتها بعض الحسابات المأجورة وختم بقوله واجب على كل مواطن يخاف الله الانتباه من الحسابات المأجورة التي تبث الاشاعات و الاكاذيب لغايات سياسية.

