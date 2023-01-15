السفير اليوناني: الحضارة انطلقت من فيلكا

وطن النهار

قال السفير اليوناني لدى البلاد كونستانتينوس بيبيريجوس: ان الهدف من إقامة معرض (الأسكندر الأكبر) هو لايجاد نقاط مشتركة بين شعبي اليونان والكويت كما حصل قبل ألفين وثلاثة مئة عام عندما اتى الاسكندر الى جزيرة فيلكا والتي تشير الى ان علاقتنا بدأت لدى وصوله الى هذه الجزيرة وهذا يعني ان تاريخ الكويت ابتدأ منذ وصول الاسكندر الأكبر وقواته الى جزيرة فيلكا.

وتابع في تصريحات عشية افتتاح المعرض المقرّر إقاماته (اليوم الأحد) بحضور وزير الصناعة والتجارة مازن الناهض ووزير التنمية والاستثمار اليوناني آدونيس جورجياذيس ونائب وزير الخارجية اليوناني للشؤون الاقتصادية كوستاس فراغوغيانس، ان رسالة الاسكندر لم تكن احتلال الأماكن وانما كان لرؤيته الثاقبة ان هذا الموقع يشكل جسرا حقيقيا ما بين الشرق والغرب ومركزا أساسيا للتسامح والتعايش، مشيرا الى ان معظم المشاكل التي يعاني منها العالم اليوم هي لاسباب الاختلافات الدينية والعرقية والمذهبية والمعتقدات، ولو تم تطبيق رؤية الاسكندر عن التسامح والتعايش لما كان هناك من مشاكل في العالم.

وعن المعرض قال السفير: عندما يحضر الكويتيون الى هنا، فسيدخلون في أعماق هويتهم الثقافية لان الحضارة انطلقت من هذه الجزيرة الصغيرة ما سيشعرهم بالفخر بأن هذه الأفكار التي تبناها الاسكندر انطلقت من بلادهم، وهذا هو الرابط الحقيقي ما بين الثقافتين الكويتية والأوروبية».

وكشف السفير عن زيارة يقوم بها اليوم وزير الاستثمار والتجارة اليوناني، ونائب وزير الخارجية اليوناني للشؤون الاقتصادية، وسيكون لهما لقاءات عدة مع نظرائهما الكويتيين ومع عدد كبير من رجال الأعمال، بهدف تعزيز علاقاتنا الاقتصادية بجميع أشكالها، اضافة لبحث استحداث خط طيران مباشر بين بلدينا لرفع نسبة السياح والتسهيل للمستثمرين من الجانبين.

تطوير فيلكا

وأعرب السفير اليوناني عن أمله في أن يسهم المستثمرون اليونانيون في تطوير جزيرة فيلكا ثقافياً، حيث ان لدى اليونان المعرفة والخبرة الكبيرتين، كما ان الشركات اليونانية باستطاعتها تحويل فيلكا، ليس إلى مكان سياحي فقط، وانما الى مكان تاريخي يستقطب عشاق الآثار من جميع أنحاء العالم، حيث بامكانهم نقل جميع الأفكار الموجودة في جزيرة ايكاريا اليونانية إلى جزيرة فيلكا».

جسور التواصل

بدوره، قال بول تروشوبولوس، المدير التنفيذي لاعمال الفنان اليوناني لماكيس فارماليس: «لم تكن من المصادفة تسمية معرض (الاسكندر الأكبر في الكويت مد جسور التواصل بين الشرق والغرب)، لأننا نعتقد ان الكويت وبسبب موقعها الاستراتيجي كانت تشكل حقيقة الجسر بين الشرق والغرب».

وأضاف: التاريخ اثبت ان الاسكندر الأكبر كان مفكرا ويحسن الاختيار بناء على رؤيته العسكرية، وانه عندما مرّ في جزيرة فيلكا « ايكارية» اعجب كثيرا بموقعها ليكون ميناء لرسو سفنه واراد ان يحولها الى ما يشبه البلدان الفينيقية في ذلك الوقت، أي بلاد الشام وهذه المعلومة مهمة جدا للكويتيين حيث كان قائد جيوش الاسكندر الادميرال ناركوس مستقرا في هذه الجزيرة، ما يدلل على اعجاب الاسكندر بهذه المنطقة.

وتابع: هذا هو السبب الرئيسي في اختيار الكويت كي تكون المحطة الأولى لهذا المعرض الذي سيستمر لمدة شهر وينطلق بعدها الى دول الخليج الأخرى.

واكد ان هذا المعرض يمكّن الكويت من ارسال رسالة للعالم انها هي الجسر الرابط بين الشرق والغرب.

يذكر ان المعرض يضم نحو ستين لوحة ومنحوتة للفنان اليوناني ليماكيس فار لاميس الذي ولد في مدينة مقدونيا اليونانية وهي المدينة نفسها التي ولد فيها الاسكندر، وفي جعبة فار لاميس نحو الف لوحة رسمها للاسكندر على مدار سبع سنوات إذ كان الاسكندر بالنسبة له شغفا.

