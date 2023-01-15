العراق يلغي تأشيرات الدخول للخليجيين

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بغداد- برلين- الوكالات: أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس، أن «التسهيلات الحدودية» التي رافقت بطولة «خليجي 25» ستستمر إلى ما بعدها، مشددا على ان «الخليج العربي واقع».

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع» أن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أقام مأدبة غداء، أقيمت على ضفاف نهر دجلة في العاصمة بغداد، على شرف وفد اتحادات كرة القدم الخليجية المشاركة في خليجي البصرة 25، وعدد من نجوم كرة القدم في دول الخليج الشقيقة، ونخبة من الإعلاميين الخليجيين». وأضاف البيان «رحّب السوداني بالحضور، معرباً عن امتنانه للمشاركين والمساهمين في إنجاح البطولة وقرار استضافتها في مدينة البصرة الفيحاء».

وبيّن السوداني، «الأهمية الرمزية لهذه البطولة، وحرص مجلس الوزراء خلال خمسين يوماً من عمر الحكومة على تذليل جميع العقبات أمام انطلاقها». ووصف السوداني البطولة بأنها «تحولت إلى عرس عربي، ولقاءٍ أخوي على أرض العراق، بما هو أكبر من مجرد مناسبة رياضية».

وأوضح أن «التسهيلات التي رافقت البطولة على الحدود ستستمر إلى ما بعدها، وأن العراقيين يرحبون بأشقائهم من دول الخليج بين أهلهم وإخوانهم». في إشارة الى تسهيلات دخول مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن إلى العراق بما في ذلك إلغاء تأشيرة الدخول والرسوم.

على صعيد متصل، رفض رئيس الوزراء العراقي ما يقال بأن «المرجعية في العراق أصبحت أكثر ميلا إلى قم»، معتبرا هذا الامر مجرد «تزييف».

وقال السوداني، في مقابلة مع قناة «دويتشه فيله» الألمانية، على هامش تواجده في برلين، إن «دول الخليج العربي هذا واقع، ولا نريد أن ندخل في هذه الإشكاليات التي يحاول البعض إثارتها».

وحول علاقات بلاده مع دول الخليج وإيران، كشف السوداني، أن «بغداد تواصل مساعيها للتوسط بين السعودية وإيران» مضيفا «نجد تجاوباً من إيران والسعودية، ونحن مستمرون في هذه المحاولات وصولا إلى استئناف الاجتماعات في بغداد قريبا».