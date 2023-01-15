«الداخلية»: لا دوريات عراقية رافقت الحلبوسي.. زيارته تمت بحمايتنا

الأولى

نفت وزارة الداخلية وجود دوريات أمنية وحماية خاصة تابعة للعراق من أجل تأمين دخول رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ومرافقيه عبر منفذ العبدلي الحدودي. وقالت «الداخلية» في بيان لها: إن ما يتم تداوله عن وجود دوريات أمنية وحماية خاصة تخضع للعراق غير صحيح جملةً وتفصيلاً، مؤكدة ان فريق الحماية المرافق للضيف الزائر والمركبات المشاركة في عملية النقل هي مركبات خاضعة لوزارة الداخلية الكويتية وفقاً للاجراءات الامنية والبروتوكلات الدبلوماسية، مشيرة الى متانة العلاقات الاخوية بين الكويت وجمهورية العراق في جميع المجالات.

من جهته، أصدر رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم بياناً عن زيارة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إلى الكويت دعا فيه المواطنين الى الانتباه من الحسابات المأجورة التي تبث الإشاعات والاكاذيب لغايات سياسية.

وقال: ان كل السيارات المرافقة للوفد العراقي سيارات كويتية بأرقام كويتية استقبلت الوفد العراقي عند المنفذ بحماية واشراف من وزارة الداخلية الكويتية، وذلك ضمن واجبها ومسؤوليتها بتوفير الحماية لأي مسؤول رسمي خلال الزيارات الخاصة كما حدث في السابق مع الرئيس العراقي وغيره من المسؤولين. وأضاف: كما أنه لم يكن هناك اي سلاح محمول مع الوفد العراقي.