«الاقتصادية»: ثروة الوطن ليست حفلة تبديد للوزراء والنواب

الأولى

وجهت الجمعية الاقتصادية في بيان حاد انتقادات لاذعة للحكومة ومجلس الأمة، موضحة أن هناك احباطاً عاماً من اللامبالاة التي تسود المشهد السياسي. وبينت أن المشهد الاقتصادي دخل في دهاليز السياسة، لذلك ليس غريبا أن يصب الرأي العام غضبه على الحكومة والنواب جراء التأخر وعدم الاكتراث بتطبيق تغييرات هيكلية اقتصادية لتحسين مستوى الحياة، ضمن الإصلاح السياسي المنشود.

وقالت الجمعية: «نعي أنه في كل البرلمانات تتقدم مشاريع هدفها كسب الولاء السياسي وأصوات الناخبين، ولكن في كل العالم هناك حكومة أقسمت على المحافظة على أموال الشعب ومصالحه، تقاتل بكل القنوات الدستورية لحماية المال العام وتنأى به أن يكون أداة في الصراع السياسي الرخيص، ولا ترتعد من مواجهة الحجة بالحجة».

وزادت: المشكلة تكمن في أن السياسة الحكومية على مدى سنوات سابقة كانت تتعامل مع الملفات الحساسة كورقة مفاوضة، تهدف فقط الى عبور الاستجوابات الوقتية، لذا أظهر المسلك الذي تسلكه الدولة أخيراً في منح المعاش الاستثنائي لبعض القياديين تناقضاً كبيراً مع توجهها نحو الحد من الهدر المالي.

واضافت: نشهد اليوم البدء مرة أخرى في فتح باب من أبواب الهدر في المصاريف يتمثل في إعطاء مميزات استثنائية لمجموعة من القياديين تركوا مناصبهم من دون تحقيق أي إنجازات تستدعي منحهم ميزات استثنائية.

وقالت: هنا نذكّر نواب الأمة أنه تم انتخابكم لتُجَسّدوا تطلعات الكويت وشعبها،، وعليكم أن تتركوا دغدغة مشاعر الناس من خلال تقديم قوانين شعبوية كشراء القروض، ففي القضايا الوطنية لا يجوز لأحد أن يزايد على أحد.

ودعت الجمعية سمو رئيس مجلس الوزراء الى أن ينظر في الاختلال في ميزان العدالة المجتمعي،، داعية الى التوقف عن سياسة تبديد ثروة الوطن فهي ليست ملكية خاصة لمجلس الأمة والوزراء، فالوطن لا يبنى على الهبات.

من جهة اخرى اكد تقرير الشال أن الكويت هي البلد الوحيد في العالم الذي سوف تخرّج مؤسساته التعليمية نحو 100 ألف شابة وشاب خلال السنوات الأربع القادمة ولا تعرف كيف توفر لهم وظيفة.

ولفت الى أن اهتمام الادارة ينصب على شراء الولاءات، حيث استهلكت الحكومة حتى الآن ما يفوق الـ 4 مليارات دينار لشراء استمرارها.