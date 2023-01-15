«الشبط» يبدأ اليوم والبرودة تشتد

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أعلن مركز العجيري العلمي أنه ومع انتصاف شهر يناير الحالي والذي يصادف اليوم الاحد دخول فصل الشتاء مرحلة جديدة من مراحله بـ «موسم الشبط» ويستمر لمدة 26 يوماً، وقال المركز في بيان صحافي: «إن موسم الشبط يتميز بتكون الصقيع، ويبدأ النهار بأخذ دقائق من الليل، فيصبح النهار أكثر طولا والليل أقصر، بسبب اقتراب الأرض التدريجي من الاعتدال الربيعي».

ولفت إلى أنه وخلال الموسم تشتد البرودة في فترة يطلق عليها الكويتيون اسم « الأزيرق» وتمتد لفترة 8 ليال، لافتا إلى ان مسمى « الازيرق» جاء نظرا لتحول لون السماء إلى اللون الأزرق، علاوة على ان الاجسام تزرق فيه من شدة البرد.

واضاف المركز: إن فترة الازيرق تشهد هبوب رياح شمالية باردة تنخفض معها درجة الحرارة وتبدأ لياليه الثمانية من 24 يناير.

وتابع: ان بعض البلدان تطلق على هذه الفترة اسم «الازرق»، كما ويُطلق البعض أسم «برد البطين» على هذا الموسم، في دلالة إلى أن الشبط ذروة البرد، مبينا أن أيام «الشبط» تنقسم إلى فترتين مرتبطتين بنجمين لكل منها 13 يوما.

وعن سبب تسميته بهذا الاسم أشار المركز سمي «الشبط» قديما بهذا الاسم عند أهل البادية العربية، وكانوا يتجهزون جيدا لاستقباله من حيث التدفئة والملابس الثقيلة نظرا لبرودة الأجواء فيه والرياح التي تهب فيه.