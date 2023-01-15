«مدربو الكليات»: متفائلون باختيار الفجام مديراً عاماً للتطبيقي

وطن النهار

أصدرت رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية بيانا صحافيا باركت فيه للدكتور حسن الفجام بمناسبة صدور مرسوم بتعيينه مديرا عاما للهيئة، مؤكدة أن هذا الاختيار لم يأت من فراغ، حيث أثبت د. الفجام نجاحه في المناصب القيادية التي تولاها من قبل وكان يعمل بكل إخلاص وتفان للارتقاء بالهيئة، وكان محبوبا من الجميع لما يبذله من جهود مخلصة. وقالت الرابطة في بيانها: إن د. حسن الفجام أحد أبناء الهيئة المخلصين ويعلم بخفايا الأمور، وأن الرابطة لديها تفاؤل كبير بأن د. الفجام قادر على حل جميع القضايا العالقة، وأن الرابطة تمد يدها بالخير وللتعاون، متمنية له السداد والتوفيق في القيام بمهام منصبه الجديد الذي هو أهل له.

