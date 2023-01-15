قصر العدل الجديد.. صرح قضائي بـ 141 قاعة

وطن النهار

يعتبر قصر العدل الجديد في الكويت أضخم صرح قضائي يشكل نقلة نوعية في أعمال السلطة القضائية على مستوى الشرق الأوسط، كما جاء ضمن المباني القضائية الذكية التي أنجزت خلال السنوات الأخيرة، كما يعد أحد العناصر المعمارية التي تم تصميمها بتميز وحداثة فهذا التصميم المبهر يحث على مدى هيبة القضاء وشفافيته في تحقيق العدالة.

ونجح المشروع في استيفاء المعايير التصميمية في كتلته المعمارية التجريدية التي تحاكي ميزان العدل بمنتهى الحداثة، وتعكس الصلابة والثبات لهذا الصرح القضائي، ويتضح ذلك من خلال استجابته الوظيفية لمتطلبات القضاء الحديث وهي مرونة لاستيعاب الزيادة في عدد القضايا نظراً للزيادة السكانية، الى جانب تقنيات متطورة تحقق أعلى مستوى من الكفاءة في تلبية احتياجات كل من رجال القضاء والموظفين والمحامين، والمراجعين على الخصوص، وتنجز مهامهم القضائية بكل سهولة وسلاسة، فيما تميّز المشروع في تحقيق معدلات إنجاز قياسية، من خلال تعيين أحدث منهجيات البناء السريع، عبر تقنية الـ fast track، والتي تعتمد على تكنولوجيات بناء متقدمة ومتطورة وعالية الكفاءة وبشكل يضمن أعلى جودة للتنفيذ.

وتبلغ مساحة قصر العدل الجديد ما يقارب من 400 ألف متر مربع، وذلك بالإضافة إلى مساحة القصر القديم، وسيتم ظهوره بشكل نموذجي، فهو واحد من المباني الذكية التي تم إقامتها في الوطن العربي ذات الصرح القضائي ، ويتكون من برجين معلقين متقابلين يُحاكي بهما شكل ميزان العدل، ويتألف من 26 طابقاً (متضمنة 3 سراديب) بإطلالات مباشرة على الخليج العربي، ويشمل المشروع أكثر من 141 قاعة محكمة ونحو 284.000 متر مربع من المساحات الإدارية والمكتبية، الى جانب غرف للتداول وقاعات انتظار وغرف لحجز المتهمين، ومكتبة قضائية، وأماكن استراحة، وكافتيريات، ومسرح وقاعات محاضرات، وسيتم تخصيص مداخل ومخارج منفصلة للقضاة والموظفين والمراجعين والمتهمين كل على حدة، إلى جانب مبنى خاص بمواقف السيارات تصل قدرته الاستيعابية لنحو 3129 موقفاً آلياً وتقليدياً.

تم بناء قصر العدل الجديد للعمل على استيعاب كم القضايا التي تزداد يومًا على الآخر بسبب الزيادة السكانية، وتم امداده بالكثير من التقنيات التكنولوجية الحديثة للعمل على تقيم مستوى عال من الكفاءة وسد احتياجات العاملين لإنجاز المطلوب منهم بكل سلاسة، فيما نال تشييده في الكويت إشادة عالمية كبيرة في مراحله التنفيذية، لما يضمه من تصميمات فخمة عريقة، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي والتقنيات الحديثة لسرعة تنفيذه، مما عزز المكانة المعمارية لدولة الكويت بشكل علمي وإثبات وجودها في الخريطة العمرانية.

وقد تم تصميم الواجهات الخاصة للقصر بشكل مستوحى من العمارة التقليدية العربية، فقد صممت من الرخام فاتح اللون، والذي يوضح مدى قوة وصلابة هذا الصرح، كما تجد مساحات كبيرة بين المباني وذلك للسماح للضوء بالدخول لكل قاعة وغرفة مكتبية بشكل طبيعي، حيث ان هذه المساحات تم كسوتها بأنواع من الزجاج الفاخر الذي يحمل اللون الذهبي والذي يدل على مدى الحرص على شفافية القضاء، وتجد أيضًا مساحات خضراء واسعة تم تنسيقها بشكل منظم حيث تجد النخيل والزهور والأشجار التي أضافت الكثير من الجمال والرقي للقصر.

