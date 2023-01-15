معرض التصميم الهندسي قدم مشاريع مبتكرة لعقول مبدعة

وطن النهار

بحماس وشغف وفخر دخل أهالي طلبة السنة النهائية بكلية الهندسة والبترول معرض التصميم الهندسي الـ43 بقاعة المؤتمرات في مدينة صباح السالم الجامعية فرحين بنتاج عقول أبنائهم في إطار اجتيازهم مقرر التصميم الهندسي.

ويقتضي مقرر التصميم الهندسي تقديم الطلبة تصميما يجسد فكرة مبتكرة يمكن أن تكون مشروعا حقيقيا يخدم المجتمع ويحل قضاياه لذا ازدانت قاعة المؤتمرات بنحو 78 مشروعا أبدعتها قرائح 296 طالبا ألمعيا.

(كونا) رصدت مشاريع الطلبة التي شملت مختلف التخصصات بالكلية وتميزت بالجدية والحداثة ليستحق كل واحد منها أن يفرد له صفحة في سجل الإبداع.. جلست الطالبة في قسم الكهرباء دانة المطيري ذات مساء تطالع بعض الإحصاءات عن حوادث الطرق التي طالت عددا كبيرا من راكبي الدراجات الهوائية والنارية على حد سواء.

ولاحظت دانة تزايد أعداد المتضررين من تلك الحوادث فعقدت العزم على إيجاد وسيلة تسهم في تأمينهم وما إن انتهت من مطالعة تلك الإحصاءات حتى تداولت الأمر مع الطالبة رابعة المطيري.

