المكراد كرّم منظمي «شامل»

وطن النهار

كرّم رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد واللواء جمال ناصر نائب الرئيس لقطاع المكافحة اللجنة المنظمة والقائمين على تمرين شامل 8 من منتسبي القوة بمبنى الرئاسة في منطقة مبارك العبدالله الجابر ونقل الفريق المكراد تحيات واشادة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال الخالد على الجهود المبذولة من منتسبي القوة للتحضير والتجهيز للتمرين والذي تطلب الكثير من العمل والجهد. وحث الفريق المكراد القائمين على التمرين بالاستمرار ببذل الجهد و العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف التمرين الذي لقي اشادة من جميع المراقبين والمعنيين في مجال ادارة الازمات والكوارث وحماية الأرواح والممتلكات.

