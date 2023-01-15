«الإسلامية للعلوم الطبية» تبدأ مؤتمراً حول الأمراض المنقولة جنسياً

وطن النهار

تعقد المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المؤتمر الدولي الـ13 حول الأمراض المنقولة جنسيا خلال الفترة من 15 إلى 17 يناير الحالي تحت رعاية سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الصباح -حفظه الله- وبمشاركة 300 باحث من 20 دولة وممثلين عن منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة. وقال رئيس المنظمة -مقرها الكويت- الدكتور محمد الجارالله في بيان صحافي: إن المؤتمر بعنوان (مواجهة الأمراض المنقولة جنسيا والانحرافات الجنسية من المنظور الشرعي) ويحضره وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ويشارك به كبار المتخصصين في المجالين الطبي والفقهي والعلوم الطبية المرتبطة بهما تحت مظلة دولية.

وأوضح الجارالله أن المؤتمر هذا العام يهدف إلى دراسة الأمراض المنقولة جنسيا لمواجهتها وكبح جماحها وتعزيز صحة المسلمين والبشرية جمعاء مشيرا الى أن المؤتمر سيختتم بإصدار وثيقة المنظمة لتعزيز الصحة الجنسية.

وذكر أن من أهم هذه الأمراض المنقولة جنسيا التي سيتم طرحها في المؤتمر هي مرض نقص المناعة المكتسبة (الايدز) والالتهاب الكبدي فضلا عن مرض الزهري والسيلان. وأشار الى أن من محاور المؤتمر التي سيتم التطرق لها وبائيات الأمراض المنقولة جنسيا في دول العالم الغربي والإسلامي فضلا عن أحدث طرق التشخيص ومعوقاته وتوافر العلاج وتحدياته خاصة علاج الإيدز والالتهاب الكبدي والزهري والسيلان وسرطان عنق الرحم وجدري القرود الذي يعتبر حالة طوارئ صحية تستدعي قلقا عالميا. وقال الجارالله: سيتم طرح استراتيجيات التدخل وتحديد المقاربات المثلى في التربية الجنسية لاستهداف الفئات العمرية والاجتماعية المتعددة والوقاية وتعزيز الصحة والتدخلات الصحية المبنية على البراهين ودور المجتمع المدني وأهمية التطوع وتكوين شراكات محلية وعالمية. وبين أن المؤتمر سيناقش كذلك التأصيل الشرعي للممارسات الجنسية والتدخلات الطبية في تغيير الجنس علاوة على التحديات التي تواجه الدول الإسلامية والأقليات المسلمة في مواجهة الأمراض الجنسية.

