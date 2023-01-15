«الإطفاء» أسعفت مصابي انقلاب على طريق السالمي

وطن النهار

تمكن رجال الاطفاء من التعامل مع حادث انقلاب وحريق مركبة على طريق السالمي، أسفر عن اصابة سائق المركبة ومرافقيه باصابات متفرقة وتم نقلهم الى المستشفى من خلال الاسعاف الجوي.

و ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الاطفاء العام انه ورد بلاغ الى ادارة العمليات المركزية يفيد بوقوع حادث انقلاب وحريق مركبة على طريق السالمي وأوضحت الادارة ان ادارة العمليات المركزية وجهت مركز اطفاء الجهراء الحرفي الى موقع البلاغ وعند الوصول تبين ان السائق ومرافقه خارج المركبة حيث باشرت الفرقة بمكافحة الحريق واخماده وتم تسليم المصابين للطوارئ الطبية ومن ثم نقلهم بالاسعاف الجوي.

من جهة ثانية، اغلقت قوة الاطفاء العام 5 مواقع مخالفة لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق في منطقتي الشويخ الصناعية وابوفطيرة الحرفية.

وجاء ذلك خلال الحملة التي شنتها قوة الاطفاء على عدد من المناطق الصناعية للوقوف على جاهزية المحال لجميع ادوات السلامة، حيث اكتشف رجال قوة الاطفاء 5 محلات مخالفة لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم واغلاقها.

