«النجدة» أوقفت متسللاً و22 آخرين يحوزون المخدرات

وطن النهار

تمكن رجال النجدة من ضبط متسلل الى البلاد و22 شخصاً بحوزتهم مواد مخدرة ومسكرة كما ضبطوا 11 آخرين و9 مركبات مطلوبين قضائيا وسجلوا 1163 مخالفة مرورية وحجزوا 80 مركبة خلال حملة امنية ومرورية على جميع مناطق البلاد خلال الفترة 7 يناير الى 13 يناير. وقالت الادارة الـعـامـة لشـرطـة النجـدة انها تـتابـع الـشأن الأمني والمروري باستمرار وتشن العديد من الحـملات الأمنية والـمروريـة فـي جميع المحافظات لفرض الامـن وضبط المطلوبين والمخالفين للقانون، حيث تم القاء القبض على متسلل الى البلاد بطريقة غير مشروعة وضبط 22 شخصاً لحيازة مواد يشتبه بأنها مخدرة او مسكرة و11 مطلوباً «جنائي، القاء قبض، تغيب، سـرقـة» و54 شخصاً «لانتهاء الاقامة، من دون اثبات» و9 مركبات مطلوبة قضائياً وتمت احالتهم الى جهات الاختصاص، كما تم تسجيل 1163 مخالفة مرورية متنوعة وحجز 80 مركبة وذلك خلال الفترة من 1/7 حتى 13/1/2023.

