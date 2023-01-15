طلبة العلمي ينهون اختباراتهم في الكيمياء اليوم

وطن النهار

فيما واصل الكنترول أعمال تصحيح الاختبارات، تفقد وكيل وزارة التربية بالانابة فيصل المقصيد لجان التصحيح للاطمئنان على سير عملية التصحيح، في حين يؤدي اليوم طلبة الصف الثاني عشر امتحانات نهاية الفترة الدراسية الاولى للعام الدراسي 2022/2023، حيث يختبر طلبة القسم العلمي في امتحان لهم بمادة الكيمياء، ويختبر طلبة القسم الادبي بمادة التاريخ العالم والحديث المعاصر على ان يختبروا غدا بآخر امتحان لهم بمادة الاحصاء، بينما يمتحن اليوم طلبة التعليم الديني بمادة الفقه التحريري وغدا في اللغة العربية.

في سياق متصل، أكد الموجه الأول للغة الانكليزية في منطقة العاصمة التعليمية مشاري عواد أنه اختبر اليوم طلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي اختبار مادة اللغة الانكليزية حيث بلغ عدد المتقدمين للاختبار من القسم العلمي 25550 طالب وطالبة وعدد 15668 طالبا وطالبة من القسم الأدبي.

وتابع عواد انه تمت مراعاة جميع مستويات الطلاب المختلفة أثناء تصحيح وتقدير الدرجات والتي تسير بشكل سليم حيث لم تردنا اي أسئلة او استفسارات تخص الاختبار.

