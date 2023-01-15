«زين» الراعي البلاتيني لمعرض التصميم الهندسي

مال وأعمال

أعلنت زين عن رعايتها البلاتينية لمعرض التصميم الهندسي الـ 42 ورعايتها لجائزة زين السنوية للابتكار والتميّز، وهو المعرض الذي نظّمته كُلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت بدعمٍ رسميٍ من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في مدينة صباح السالم الجامعية - الشدادية تحت رعاية وحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد.

وشاركت زين في حفل افتتاح المعرض الذي اقيم في مركز المؤتمرات، وذلك بحضور راعي الحفل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ووزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، ووزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة اماني بوقماز، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني عمار العجمي.

كما حضر الحفل مدير جامعة الكويت بالانابة د. سعاد الفضلي، والمدير العام لمؤسسة التقدم العلمي د. خالد الفاضل، وأمين عام جامعة الكويت بالانابة د. فايز الظفيري، والقائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول د. عايد عطالله سلمان، ومدير مركز التدريب الهندسي والخريجين د. دعيج الركيبي، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية بشركة زين الكويت وليد الخشتي، وعدد كبير من قياديي الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والشركات الهندسية بالقطاع الخاص والمهندسين في القطاع الحكومي.

وعكس استمرار دعم زين الاستراتيجي للمعرض ورعايتها للجائزة السنوية التزامها بدعم وتنمية الابتكار في الدولة وتشجيع مُختلف الأنشطة والجهود التعليمية والطلابية، وذلك تحت مظلّة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة اتجاه تنمية قطاع التعليم، حيث تضع الشركة دعم المنظومة التعليمية على رأس اولوياتها، وتقوم بالتعاون مع مختلف المؤسسات الأكاديمية للاستثمار في التعليم الذي يمثل حجر الأساس للنهوض باقتصاد الدولة.

ويُعتبر معرض التصميم الهندسي الحدث الأهم في الدولة من الجانب الهندسي، حيث يتم خلاله عرض مشاريع التصميم الهندسي من الأقسام العلمية المختلفة، ويعتبر المعرض منظومة مزدهرة للبحث والتطور والابتكار، ويرسم ملامح القطاعات المهمة نحو ازدهار الدولة، كما يفتح آفاقاً جديدة لم يسبق لها مثيل نحو مستقبل هندسي صحي ومستدام.

وشارك في المعرض العديد من المشاريع من جميع الأقسام العلمية في الكلية، وبتواجد مئات الطلبة والطالبات، والذين استعرضوا من خلاله مشاريعهم الهندسية الواعدة امام الزائرين، كما قامت جائزة زين السنوية للابتكار والتميز بتسليط الضوء على المشاريع الطلابية الأكثر تميزاً وابتكاراً عاماً بعد عام، وذلك وفق مجموعة من المعايير التي تضعها وتُشرف عليها كلية الهندسة والبترول.

وتُكرّس زين المزيد من الجهود والمبادرات التي تُعزز من تطوير العملية التعليمية بالدولة وفي جميع المجالات، حيث لن تدّخر جهدا لتسخير امكانياتها المادية والبشرية لتعزيز الروابط مع الجهات والمؤسسات التي تعنى بالتعليم وتطويره، سواءً المؤسسات التعليمية او الأندية والاتحادات الطلابية، هذا الى جانب دعم المشاريع والمبادرات التي تسهم بشكل فعال في مجالات التنمية البشرية بشكل عام.

