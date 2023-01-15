البستان: «الكويتية» تدعم الكوادر الوطنية الشابة

مال وأعمال

في اطار سعيها المتواصل لدعم وتشجيع الكوادر الوطنية، رعت شركة الخطوط الجوية الكويتية معرض التصميم الهندسي الـ 43 لكلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت، والذي اقيم تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وذلك بمشاركة 296 طالب وطالبة قدموا 78 مشروع من مختلف التخصصات والاقسام الهندسية، حيث ضم المعرض عدداً كبيراً من المشاريع الهندسية التنافسية التي حملت طابع الابداع والابتكار صممت بأيادي وعقول كويتية شابة من المهندسين والمهندسات وذلك ضمن مشاريعهم للتخرج. هذا وقد حضر حفل اختتام المعرض عدداً من الرعاة والمسؤولين والقياديين وقامت الخطوط الجوية الكويتية بتكريم الفائزين بجائزة ذات الأولوية الوطنية تشجيعاً لهم على مشاركتهم في هذا المعرض.

وبهذا الصدد قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة خالد البستان: تأتي مشاركة الخطوط الجوية الكويتية في معرض التصميم الهندسي حرصاً منها على دعم المواهب والكوادر الكويتية الشابة وحديثي التخرج حيث ان الشركة تولي اهتماماً كبيراً في تشجيع الطلبة واعطائهم الدفعة المعنوية التي يستحقونها وذلك لايمانها التام بالقيمة الكبيرة للجيل القادم من ابنائنا وبناتنا الشباب وقدرتهم على تأدية دورهم في اكمال مسيرة النجاح للآباء والاجداد عبر تعزيز عجلة التنمية وتحقيق رؤية كويت 2035 وتحويلها الى مركز مالي وتجاري اقليمي وعالمي فهؤلاء الطلبة هم الثروة الحقيقية والاستثمار الامثل لدولة الكويت.

وأضاف البستان: ضم المعرض مجموعة كبيرة من المشاريع الهندسية المبتكرة والتي تدعو للفخر والاعتزاز بهذا الجيل القادم والمقبل على الدخول في سوق العمل وتدخل الطمأنينة في قلوبنا وتمنحنا مزيداً من الثقة في مستقبل الكويت وازدهارها، حيث ان هذه المشاريع عكست اليوم جهودهم المتميزة واجتهادهم على مدار السنوات الماضية في دراسة الهندسة بمختلف تخصصاتها عبر تصميم وانشاء مشاريع تجريبية تعطي قيمة مضافة للمجتمع وتجد الحلول المناسبة له. وتابع البستان: الخطوط الجوية الكويتية جزء لا يتجزأ من المجتمع الكويتي بكافة اطيافه وشرائحه، حيث تحرص الشركة بشكل دائم ومستمر على تطبيق استراتيجياتها للمسؤولية الاجتماعية في دعم القطاع التعليمي والشباب وهو ما يتجسد في هذه الرعاية اليوم، كما ان الخطوط الجوية الكويتية تحرص ايضاً على مشاركة ودعم وتشجيع المجتمع الكويتي في الفعاليات والمناسبات التي تعود بالمنفعة على الوطن وأبنائه الاعزاء ومن اهمها هذا القطاع وهو القطاع التعليمي والتي لا تألو جهداً في مشاركة المنظومة التعليمية في البلاد بفعالياتها، والمساهمة ايضاً في تطويرها لمستقبل افضل للأجيال القادمة.

واختتم البستان تصريحه بتقديم الشكر والامتنان للقائمين على المعرض للنجاح الذي شهده من خلال استقطاب عدد كبير من الزوار سواء من الطلبة او الجمهور، متمنياً للطلبة التوفيق والسداد في حياتهم المهنية القادمة كما اعرب عن امتنانه للمنظومة التعليمية في دولة الكويت لتشجيعها ودعمها للكوادر الوطنية الشابة.

