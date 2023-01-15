«أسواق المال» أعدت تعليمات بالتقنيات المالية

مال وأعمال

اعتمد مجلس مفوضي هيئة اسواق المال الكويتية، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28/12/2022، مخرجات مشروعها الخاص باعداد ووضع اطار تنظيمي للتقنيات المالية المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية، والذي تمثل مخرجه الرئيسي في تعليمات خاصة بالتقنيات المالية تم اعدادها على شكل كتاب جديد مستقل يضاف الى مجموعة كتب اللائحة التنفيذية للهيئة يحمل اسم الكتاب التاسع عشر: التقنيات المالية، حيث تركزت تلك التعليمات على الأحكام المنظمة للمجموعة الأولى من الخدمات المحددة في الاطار التنظيمي للتقنيات المالية، والتي تمثلت في التعليمات الخاصة بخدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية وخدمة مستشار الاستثمار الآلي، والتي تعتبر من الخدمات المرتقبة في السوق المالي الكويتي. وتأتي هذه الجهود من قناعة الهيئة بأهمية مجال التقنيات المالية والاستخدام المبتكر للتكنولوجيا في تصميم وتقديم الخدمات والمنتجات المالية، حيث تمثل الهدف العام من المشروع في اعداد ضوابط تنظيمية واجراءات رقابية وفق افضل التطبيقات والممارسات العالمية في مجال التقنيات المالية، وبشكل يتفق مع نصوص وأهداف مواد قانون الهيئة ذات الصلة، والتي من شأنها ان تساهم في حماية المتعاملين بأنشطة وخدمات التقنيات المالية وحفظ حقوقهم، فضلاً عن دعم رواد الأعمال والمبتكرين في مجال التقنيات المالية. وبصفة عامة، ستكون لمخرجات هذا المشروع الأثر الايجابي في دعم رؤية الكويت 2035 القاضية الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي، كما سيساهم المشروع من ناحية اخرى في تنويع المنتجات الاستثمارية وايجاد قنوات استثمارية جديدة تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق الشمول المالي.

وحرصاً من الهيئة نحو تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع، قامت الهيئة بتنفيذ مجموعة من الاجراءات والأعمال التي ساهمت في تعزيز جودة الأحكام والقواعد الواردة ضمن الاطار التنظيمي والحد من المعوقات التي قد تؤثر على تطبيقها، فضلاً عن تعزيز ملاءمتها للبيئة المحلية ومتطلبات السوق المحلي، تمثلت اهمها في اجراء عمليات استطلاع لآراء اطراف داخلية وخارجية، والتي حرص هيئة اسواق المال وقناعتها بأهمية استبيان آراء كافة المتعاملين في السوق وكذلك المعنيين بأنشطة الأوراق المالية على وجه العموم بشأن مختلف التوجهات ذات صلة بتنظيم انشطة الأوراق المالية، بهدف مراعاة التطلعات فيما يتم اصداره من تحديثات مستمرة على اللائحة التنفيذية، هذا فضلاً عن قيامها بتنظيم ورشة عمل توعوية (عن بعد- عبر منصة زووم) بتاريخ 3/10/2022 بشأن المسودة الأولية لتعليمات التقنيات المالية، والتي اتت خلال فترة استطلاع الرأي المشار اليها، حيث شارك بها العديد من الجهات المخاطبة بقانون الهيئة والمعنيين بسوق المال بالدولة، الذين تجاوز عددهم 80 شركة مرخصة بأنشطة الأوراق المالية والمؤسسات والجهات العامة والخاصة في الدولة، والتي تم من خلالها تقديم شرح وافي للأحكام المنظمة للمجموعة الأولى من الخدمات المحددة لتعليمات التقنيات المالية (مسودة التعليمات الخاصة بخدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية وخدمة مستشار الاستثمار الآلي) وتم الاجابة عن كافة الاستفسارات المقدمة من المشاركين في هذا الجانب. حيث تم اعداد نسخة محدثة من مسودة تعليمات التقنيات المالية بعد مراعاة ما يلزم من تعديلات على المسودة الأولية للتعليمات الخاصة بالتقنيات المالية من عمليات استطلاع آراء الأطراف الداخلية والخارجية.

وفي هذا الشأن، فقد خلصت تعليمات الهيئة الخاصة بالتقنيات المالية بتعريف خدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية على انها وسيلة لزيادة رأس المال الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تنازل تلك الشركات عن جزء من حصص/أسهم رأسمالها او قيامها باصدار اوراق مالية مقابل الحصول على تمويل لسداد دفعات مشروعها محل الطرح، ووفق هذا التعريف، فانه يطلق على هذه الشركات مسمى مصدرو العروض.

