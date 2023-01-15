مال وأعمال

أما فيما يخص خدمة مستشار الاستثمار الآلي، فانها تندرج ضمن احدى المهام المتاحة لمستشار الاستثمار المرخص له من الهيئة لتقديم استشارة آلية بشأن منتجات مالية باستخدام الخوارزميات والتكنولوجيا مع مشاركة محدودة او من غير مشاركة من قبل مستشار مالي بشري، وتشمل توصيات استثمارية عامة او خاصة، وتتراوح الاستشارة ما بين استشارة محدودة النطاق الى خطة مالية شاملة، تراعي ما تقدم به العميل من معلومات شخصية في عملية تحديد ما يناسبه من ادوات ومنتجات استثمارية. حيث شمل تنظيم الهيئة لهذه الخدمة الى تحديد نطاقها والضوابط واجبة التطبيق في تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، وذلك من خلال اما قيام مقدم الخدمة بانشاء روابط وشراكة مباشرة مع الأشخاص المرخص لهم من الهيئة الذين يتيح لهم ترخيصهم بتنفيذ التوصيات الصادرة وأوامر العميل، او قيام مقدم خدمة مستشار الاستثمار الآلي بالحصول على ترخيص انشطة الأوراق المالية من الهيئة اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات.

