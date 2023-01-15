«برقان» يتوج مليونيره الأول بجائزة قيمتها 1.5 مليون دينار

مال وأعمال

بإنتاج كويتي ضخم وعرض مسرحي غنائي فريد من نوعه وخارج عن المألوف عن طريقة السحوبات التقليدية، توج بنك برقان مليونيره الأول كايد فخرالدين و/او سليم كمال الدين، بجائزة قيمتها 1,500,000 د.ك في سحب حساب كنز السنوي. حيث أقيم السحب على مسرح الدراما في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي تحت إشراف وحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة.

تجدر الإشارة إلى أن مسرحية «كنز برقان» تعبر عن حرص البنك على تقديم رسالة هادفة لكل من عملائه والمجتمع الكويتي في إطار فني يحيي التراث الكويتي بصورة معاصرة. وقد لاقى العرض المسرحي إقبالاً جماهيرياً كبيراً من قبل ممثلي الإدارة العليا في البنك، كبار الشخصيات والضيوف، أبرز ممثلي الصحافة الكويتية والإعلاميين، ونخبة من الفنانين الكويتين. وقد تفاعل الحضور بشكل لافت مع أحداث القصة المستوحاة من «أساطير الخيال وتحقيقه مع كنز برقان» والوصلة الختامية بأغنية «احلم» بصوت الفنان مطرف المطرف، من كلمات وألحان النجم بشار الشطي.

وكانت المسرحية من بطولة نخبة من النجوم، مثل يعقوب عبدالله، غرور صفر، أحمد بن حسين ووضحة الرومي. أما الأغنية الختامية فهي من كلمات وألحان النجم بشار الشطي، غناء الفنان مطرف المطرف، موسيقى ومؤثرات صوتية ربيع الصيداوي، تقديم المتألقة بيبي الخضري، تصميم الاستعراض بريزا الرومي وحمود العميري، إضاءة عبدالله النصار، أزياء حصة العباد وديكور محمد بهبهاني.

وبمناسبة الحفل المميز، صرح ناصر محمد القيسي، رئيس مديري الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان: «بالنيابة عن أسرة البنك، أود أن أبارك لأول مليونير كايد فخرالدين و/او سليم كمال الدين بجائزة 1,500,000 في سحب حساب كنز السنوي. وتحت شعار البنك «أنت دافعنا» نفتخر بأن نكون أول بنك في الكويت يقدم فكرة مختلفة وجديدة للسحوبات، فعملاؤنا والمجتمع ككل هم دافعنا لتقديم كل ما يليق بمكانتهم لدينا. ويعتبر حساب كنز من أكثر الحسابات تميزاً في البنك، فهو حساب جوائز يمنح عملاءه الكثير من الفرص لربح جوائز تبدأ من 1000 د.ك إلى 1,500,000 د.ك على مدار السنة. كما إن حساب كنز وسيلة لتعزيز ثقافة الادخار عند عملاء بنك برقان، تماشياً مع حرص البنك المستمر على تحسين عروضه ومكافأة عملائه بتجارب تخلق نقلة نوعية في حياتهم.

ومن جهتها، قالت خلود رضا الفيلي، رئيسة دائرة التسويق والاتصالات لمجموعة بنك برقان: «فخورون بتتويج أول مليونير من خلال مسرحية كنز برقان، فهي نقلة نوعية تليق بمكانة البنك الرائدة ومليونيره الأول. وتماشياً مع استراتيجية البنك ومسؤوليتنا المجتمعية، حرصنا على أن يكون جميع القائمين على هذا العمل المسرحي الأول من الطاقات الشبابية الكويتية، لإيماننا بقدراتهم ومواهبهم في إنجاحه وتقديمه بشكل مختلف. وتأكيداً لجهود جميع العاملين على هذا العمل، نفذت التذاكر خلال ساعة من الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة JACC بحضور 630 شخصاً.

وأضافت الفيلي: «ونزولاً عند رغبة الجماهير، قمنا ببثّ الحفل عبر قنوات التواصل الاجتماعي للبنك بإخراج سينمائي مميز، ووصل عدد المشاهدات إلى أكثر من مليون مشاهدة. كما أود أن أشكر كل من ساهم في إنجاح هذا العمل الفني المسرحي من شركة منفذة «Partners» إلى كافة أفراد الطاقم الفني وممثلي بنك برقان». ومن جانبه، صرح مخرج وكاتب مسرحية «كنز برقان»، أحمد محمد العوضي: «نتقدّم من بنك برقان بالشكر الكبير لمنحنا هذه الفرصة المميزة التي أتاحت لنا التحليق في عالم الإبداع من دون قيود أو حدود. وإلى جانب العراقة والأصالة، لطالما كان الابتكار والتجديد من المبادئ الأساسية التي تنعكس في شخصية البنك، وعلى هذا الأساس كان لا بد من البحث عن مقاربة تحقق التوازن بين البعدين التراثي والإبداعي بصورة جديدة كلياً، تتماشى مع الديناميكيات الحديثة للتسويق العصري. كما إن الاتجاهات الحديثة في التسويق تعتمد على تعزيز التفاعل بين العلامة التجارية وعملائها ومحبيها في أجواء بعيدة عن محاولات البيع المباشر وفي بيئات توفر بالدرجة الأساسية عنصر الترفيه والتسلية، والحل الذي قدمناه اتخذ شكل مسرحية تستلهم تراث الكويت وتعكس قيم بنك برقان من ناحية وتضمن الترفيه والتفاعل بين البنك وجمهوره من ناحية أخرى، بأفضل صورة ممكنة. نتمنى التوفيق لبنك برقان وكل الخير لعملائه الكرام».

ومن جهة ثانية، قال الفنان المبدع بشار الشطي: «يسرّني التعبير عن فخرنا في شركة Partners لكوننا جزءاً من هذا الحدث الكبير والجميل، كما إننا نحرص دائماً على انتقاء الأفكار غير المسبوقة ونسعى إلى تنفيذها بأفضل صورة ممكنة، ولهذا بحثنا داخل الموروث الكويتي وحاولنا استغلاله في هذا العمل أجمل استغلال، بما يليق بتاريخنا ومدى جماله وعمقه، اضافة إلى ابتكار أغنية جديدة يتم من خلالها المزج بين الأجواء الموسيقية القديمة والحديثة، تتخللها كلمات ملهمة لتحقيق الحلم والتشجيع على تحقيق الأحلام بالإرادة والتصميم».

ومن صعيد مقابل، أوضح ربيع الصيداوي أن هذا العمل المميّز إنما هو خطوة متقدّمة في هذا المجال وفرصة لتطوير التراث الكويتي الجميل بأسلوب يتماشى مع روح الجيل الجديد، ونقلة مهمة في إطار التوعية بأهمية التراث وضرورة خلق التناغم بين الأصالة والحداثة بأسلوب فني فريد.

وسيستمر بنك برقان في تقديم كل ما هو مبتكر وجديد من خلال الفعاليات والأنشطة التي تليق بمكانته الرائدة وتطلعات عملائه. كما سيواصل دعم المواهب الشبابية الكويتية في شتى المجالات تعزيزاً لدورهم في نهضة كويتنا الحبيبة.

