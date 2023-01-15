ترقية «أعيان للإجارة والاستثمار» إلى السوق الأول في البورصة

مال وأعمال

كشفت بورصة الكويت عن المراجعة السنوية لتقسيم سوق الأوراق المالية لعام 2023، وفقاً لأحكام قواعد البورصة، اذ تمت زيادة عدد شركات السوق الأول الى 33 شركة، بترقية 7 شركات جديدة من السوق الرئيسي بعد استيفائها متطلبات الترقية، لتصبح بذلك القيمة السوقية لشركات «الأول» نحو 38.4 مليار دينار.

ترقية شركة أعيان

وذكرت «البورصة» ان شركة اعيان للاجارة والاستثمار، اصبحت من بين الشركات التي تمت ترقيتها الى السوق الأول، والذي يستهدف الشركات الممتازة ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة الى الكبيرة، اعتباراً من الأحد 12 فبراير المقبل، وذلك لانطباق معايير «الأول» عليها.

سوق النخبة

نجحت شركة اعيان للاجارة والاستثمار في الترقية والتأهل من «الرئيسي» والانضمام الى «السوق الأول» او كما يُعرف بسوق النخبة الذي يُعد افضل الأسواق التي انشأتها بورصة الكويت، في خطوة توجت من خلالها جهودها الحثيثة، والدور الريادي للشركة في عالم الخدمات المالية والاستثمار، وتضعها في مصاف الكيانات الاقتصادية ذات السيولة العالية والقيمة السوقية الكبيرة.

ويأتي اعلان البورصة عن ترقية الشركة بعد نجاحها في تحقيق جميع الشروط الفنية، وبمقدمتها معدلات السيولة اليومية والقيمة الرأسمالية للشركة.

مواكبة المعايير الفنية

كما يعكس تأهل «أعيان للاجارة والاستثمار» الى «السوق الأول»، قوة مركزها المالي، ومواكبتها للمعايير الفنية في بورصة الكويت وكذلك ثقة المستثمرين بعد ان نجحت اعيان في تسوية ما يقارب 98% من ديونها والاستمرار في الربحية وكذلك زيادة حجم المحفظة الاستثمارية والنجاح في الحصول على تسهيلات بنكية من احد اكبر البنوك الكويتية واستقطاب الكفاءات الشبابية ذوي الخبرات المتعلقة بالنشاط .

عمل ريادي مستمر

يشار الى ان احد اهم شروط الترقية، هو بلوغ القيمة السوقية لمجموع الأوراق المالية المصدرة عن الشركة 78 مليون دينار كحد ادنى، اي ما يعادل متوسط القيمة السوقية للشركات المدرجة حالياً في بورصة الكويت، وهو ما نجحت الشركة في توفيره من خلال عملها الريادي المستمر القائم على جذب المستثمرين.

شروط الترقية

كما تتضمن الشروط ايضاً، الا يكون قد صدر ضد الشركة جزاءات تأديبية خلال السنتين السابقتين لوقت المراجعة السنوية تتعلق بوقف التداول على اسهمها، او وقف او الغاء ترخيصها، او عزل كل او بعض اعضاء مجلس الادارة او الرئيس التنفيذي.

ثمار سنوات العمل

من جهته، اعرب الرئيس التنفيذي في «أعيان للاجارة والاستثمار» عبدالله محمد الشطي، عن اعتزازه بترقية الشركة للسوق الأول في مصاف الشركات الأخرى المؤثرة في الاقتصاد الوطني لافتا الى ان الشركة تقطف ثمار سنوات من العمل والاجتهاد وتطبيق انجح الاستراتيجيات وتخطي العقبات المختلفة خلال تلك الفترة.

الاستثمار المباشر

وأشاد الشطي بالدور المهم لمجلس الادارة والجهاز التنفيذي والموظفين في تحقيق هذه النجاحات المتتالية، وشكر المساهمين على منحهم ثقتهم الغالية، متطلعاً وبطموح لا حدود له الى صنع قيمة تنافسية مضافة في اقتصاد الكويت من خلال تقديم المنتجات الاقتصادية المتنوعة في قطاعات التأجير والاستثمار العقاري والاستثمار المباشر في الشركات بما يعود بالفائدة على الجميع.

