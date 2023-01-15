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مال وأعمال

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النفط سجل أكبر مكسب أسبوعي منذ أكتوبر


ارتفعت اسعار النفط اكثر من دولار للبرميل عند التسوية، مسجلة اكبر مكاسبها الأسبوعية منذ اكتوبر مع انخفاض الدولار لأدنى مستوياته في 7 اشهر ووسط مزيد من المؤشرات على تنامي الطلب في الصين اكبر مستورد للنفط في العالم. وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 1.25 دولار، اي 1.5%، عند 85.28 دولاراً للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي للجلسة السابعة على التوالي لتجري تسويتها عند 79.86 دولاراً للبرميل، بزيادة 1.47 دولار تعادل 1.9%. وقفز برنت 8.6% هذا الأسبوع بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط 8.4%، ليعوضا معظم خسائر الأسبوع الماضي. وهوى مؤشر الدولار لأدنى مستوياته في اكثر من 7 اشهر بعدما اظهرت بيانات امس تراجع التضخم في ديسمبر للمرة الأولى في عامين ونصف العام مما أنعش الآمال في ان يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وتيرة رفع اسعار الفائدة. كما ان مشتريات الصين من الخام في الآونة الأخيرة وازدياد الحركة المرورية في شوارع البلاد غذيا ايضا الآمال في تعافي الطلب في ثاني اكبر اقتصاد في العالم عقب اعادة فتح الصين حدودها وتخفيف القيود المرتبطة بـ»كوفيد-19» اثر احتجاجات العام الماضي.


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