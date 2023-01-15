بنك أوف أميركا يتوقع «ركوداً معتدلاً»

مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي لبنك اوف اميركا، بريان موينيهان، ان البنك يستعد لركود محتمل في عام 2023، بما في ذلك سيناريو ترتفع فيه البطالة بسرعة. وأضاف موينيهان في مكالمة مع المستثمرين «يتصور السيناريو الأساسي لدينا ركوداً معتدلاً. لكننا نضيف ايضاً الى ذلك سيناريو هبوطيا، وما ينتج عن ذلك هو ان 95% من منهجية الاحتياطي لدينا مرجحة نحو بيئة ركود في عام 2023»، بحسب تقرير نشرته شبكة «CNBC» الأميركية واطلعت عليه «العربية.نت». وقال موينيهان ان هذه الحالة التشاؤمية، والتي تعد سلبية اكثر مما كانت عليه في الربع الماضي، ترجح ارتفاع البطالة الى 5.5% في وقت مبكر من هذا العام والبقاء عند 5% او اعلى حتى نهاية عام 2024. يعكس بيان الرئيس التنفيذي لبنك اوف اميركا، تقرير ارباح JPMorgan Chase، الذي تدعو آفاقه الاقتصادية الى «ركود معتدل في الحالة المركزية».