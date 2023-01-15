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الدول النامية باعت سندات بـ 39 مليار دولار


باعت الدول النامية سندات دولية بقيمة 39 مليار دولار منذ بداية العام مع اقبال المستثمرين على الديون مرتفعة المخاطر اذ يراهنون على اقتراب اسعار الفائدة العالمية من ذروتها. وشهد النصف الأول من يناير طرح اكثر من 20 اصدار سندات مقومة بالدولار واليورو من 11 دولة. وتشير بيانات مورغان ستانلي الى ان مستوى الاقتراض الحالي يفوق بكثير الرقم القياسي السابق البالغ 26 مليار دولار الذي تم جمعه خلال الفترة نفسها من عام 2018. وتجاوز الاكتتاب حجم المعروض ثلاث مرات على الأقل في جميع الاصدارات في علامة على عودة الاقبال على ديون الأسواق الناشئة بعد عام لم تستطع بلدان كثيرة دخول الأسواق مع ارتفاع اسعار الفائدة العالمية.


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