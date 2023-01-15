مبيعات قياسية لسيارات «رولز رويس»

مال وأعمال

يبدو ان الأزمة المعيشية لم تؤثر في نتائج قطاع السيارات الفاخرة، اذ سجلت شركة «رولز رويس» البريطانية عام 2022 اعلى مبيعات سنوية لها على الاطلاق منذ تأسيسها قبل 118 سنة، مع بيعها 6021 مركبة من ماركتها. وأشارت العلامة التجارية التابعة لمجموعة «بي ام دبليو» الألمانية في بيان الاثنين، الى ان هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 8 في المئة، مقارنة بعام 2021، مع بيع سيارات «لزبائن في نحو خمسين دولة». وتتناقض ارقام «رولز رويس» التي باعت النسبة الكبرى من سياراتها في الولايات المتحدة والصين وأوروبا، مع ارقام بقية الشركات في سوق السيارات التي تكافح للتعافي من الجائحة وتواجه نقصاً عالمياً في اشباه الموصلات.