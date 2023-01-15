«سيمفونية البحار».. إحدى عجائب المحيطات

Sunday النهار

«سيمفونية البحار».. تعد موطنا لأطول زلاجة مائية في البحر وأسرع انترنت على مستوى المحيطات وامتلاكها لأعمال فنية تفوق ما هو موجود في متحف اللوفر. وسيمفونية البحار احدى اكبر سفينة بحرية في العالم من حيث الحجم، يمتد طولها الى 1188 قدما، وتضم 22 مطعما و24 مسبحا و2759 كابينة. ويمكن للسفينة ان تستوعب حوالي 6680 ضيفا، بالاضافة الى 2200 من افراد الطاقم ليصل الاجمالي الى حوالي 9000 شخص. تم بناء ثمان من اصل 10 من اكبر السفن في العالم من قبل رويال كاريبيان، لكن هذه السفينة تتجاوز المألوف والسائد. في هذه السفينة لا تشعر بالازدحام لأنها تتكون من 18 طابقا. انها اشبه بمبنى، فهناك 24 مصعدا وسبعة احياء. كل حي له شخصيته الخاصة، لذلك يميل الى الفصل بشكل طبيعي بين الضيوف. وتهدف «الأحياء» مثل صالة «سولاريوم» المخصصة للبالغين فقط او سنترال بارك المحاط بالأشجار الى توفير ملجأ للراغبين، في حين تكتظ الحديقة المائية «سبلاشواي باي» بالعائلات.

«سنترال بارك مكان هادئ حقا، مع وجود اكثر من 20 الف نبتة استوائية وبار مشروبات في الهواء الطلق. كما سيحب الآخرون الممر الخشبي، الذي هو اكثر عاطفية ومتعة للعائلات». ولتحفيز افراز مادة الدوبامين التي تلعب دورا رئيسيا في احساسنا بالمتعة والسعادة والاثارة، توفر السفينة السياحية الجديدة مجموعة كبيرة من العروض والاثارة. وعلى سطح السفينة الشاسعة، هناك لعبة المطاردة بمسدسات الليزر، ولغز «الهروب من الروبيكون» في غرفة هروب مصممة خصيصا للعبة وجدار لتسلق الصخور وأجهزة محاكاة لركوب الأمواج وانزلاق بالحبل. لكن جوهرة التاج في كل هذا الزلاجة المائية Ultimate Abyss الحلزونية التي تعد الأطول في اي سفينة سياحية حتى الآن، على ارتفاع 150 قدما فوق مستوى سطح البحر. وعلى متن السفينة ايضا، يمكن لمحبي الرقص والموسيقى مشاهدة الألعاب البهلوانية التي تتحدى الحدود والغطس العالي في Aqua Theater او التوجه الى المسرح الملكي للاستمتاع بتجربة رائعة مع عرض Hairspray. يقول يونغ: في الواقع، كان الجزء المفضل لدي من هذه التجربة هو العروض. من الجميل ان نرى الغطس في الهواء الطلق في الجزء الخلفي من السفينة، مع كل الاضاءة والموسيقى والألعاب البهلوانية.

مسألة عائلية

عندما يتعلق الأمر بأماكن الاقامة، فان اكثر ما يميز السفينة وأفخمها الأجنحة العائلية. وتتميز هذه الأجنحة المكونة من طابقين بألوان جريئة، وتشمل مجموعة من وسائل الراحة غير الاعتيادية، مثل زلاجة مائية في الغرفة وسينما خاصة وطاولة بينغ بونغ وجدار ليغو LEGO الممتد من الأرض حتى السقف.

وسيجد الراشدون انفسهم منجذبين بشكل خاص الى جناح الدوبلكس الذي يتسع لثمانية اشخاص مع شرفة خاصة وجاكوزي.

واذا كان المسافرون بحاجة الى مساعدة فان الخادم الشخصي، الملقب بالجني الملكي سيعتني بجميع افراد العائلة، كما سيكون هناك شخص مختص في الانستغرام لضمان حصول الضيوف على صور قابلة للمشاركة.

