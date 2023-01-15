سليمان البسام: «أي ميديا» مستمر بجولته العالمية.. وسيقدم في لندن

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عبَّر المؤلف والمخرج الكويتي العالمي سليمان البسام عن سعادته الغامرة للتواجد في الدار البيضاء بالمملكة المغربية لتقديم عمله «أي ميديا» (I M E D E A) للجمهور المغربي والتواصل مع المبدعين وأهل المسرح في المغرب والعالم العربي من خلال مهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح.

وأشار البسام إلى ان فكرة «أي ميديا» قد وُلدت في ذهنه منذ زمنٍ طويل مقرونة بشغفه بالبحث عن مصادر الالهام في النصوص العالمية العتيقة ذات الأبعاد الشاعرية. وأضاف البسام ان العمل يمثل الحلقة الثانية في «ثلاثية ايكاروس».

وعن تكوين فريق العمل قال البسام انه «لطالما اعتمد في اعماله على خلق فرق مشتركة من بلدان عربية ومن الغرب ومزج عناصر من خلفيات وتجارب مسرحية متعددة ومختلفة بما يخدم العرض ويصب في بوتقة ايصال مقولة العرض ورسالته»، حيث انه «مؤمن انه لا هوية وطنية للمسرح بل هوية فنية مطلقة عابرة للحدود».

وتابع البسام خلال المؤتمر الذي شهده المركز الصحافي الخاص بمهرجان المسرح العربي ان فريق العمل «يتكون من مجموعة متنوعة من العناصر المتميزة في اوروبا والعالم العربي كالممثلة السورية الفرنسية القديرة حلا عمران، وأعضاء فريق التنّين Two or The Dragon الموسيقيين علي حوت وعبدالرضى قبيسي من لبنان، والسينوغراف الشهير ايريك سواييه ومهندسة الصوت الفرنسية ماتيلد دوسييه من فرنسا، ومدير الاضاءة سمير شعراوي من مصر، والممثل ومدير الانتاج اسامة الجامعي من تونس، بالاضافة إلى وفاء الفراحين في الترجمة الفورية وسيف العريف بالدعم الاداري».

وتابع البسام ان «أي ميديا» وبعد مشاركتها في مهرجاني قرطاج والقاهرة وحصدها للعديد من الجوائز، وتجوالها في محطات عربية وعالمية من بيروت إلى الكويت وهانوفر الألمانية ونابولي الايطالية ومكسيكو سيتي، تحط رحالها في الدار البيضاء بالمملكة المغربية للمشاركة في مهرجان المسرح العربي.

وأشار البسام إلى انه: «كان مخططاً تقديم ثلاثة عروض على مسرح دار الأوبرا بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بدولة الكويت الا ان ذلك لم يتم نتيجة تعسف اداري من قبل ادارة المركز آنذاك بل تمت استضافة العمل بنظام الدعوات الخاصة في دار الآثار الاسلامية باليوم العالمي للمسرح لليلة واحدة فقط».

كما اكد ان «العمل مستمر بتجواله العالمي وسيقدم في لندن في الدورة القادمة لمهرجان شباك، كما انه مرسوم له تقديم عروض جماهيرية كبيرة في العاصمة الفرنسية باريس على مسرح MC93».

وستقدم المسرحية عروضها على مسرح محمد السادس مساء غد السبت 14 يناير الحالي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي بدورته الثالثة عشرة التي تقام برعاية العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عضو المجلس الأعلى لدولة الامارات العربية المتحدة. هذا وتتواصل فعاليات المهرجان خلال الفترة من 10-16 يناير الحالي.

وعن المشاركة في مهرجان المسرح العربي يقول المخرج الكويتي سليمان البسام: يحمل هذا المهرجان الكثير من المعاني والدلالات التي يأتي في مقدمتها انه -عرس المسرح العربي- الذى يشد اليه اهل المسرح في العالم العربي رحالهم لتقديم احدث وأفضل نتاجاتهم في حوارٍ يهدف إلى اثراء الحركة المسرحية عربياً ودولياً، ويمثل احد اهم الأحداث على اجندة وخارطة المسرح العربي.

وكان العمل حصد ثلاث جوائز رئيسية بمهرجان قرطاج الذي يعد ابرز الفعاليات المسرحية في العالم العربي. فقد فاز الفنان سليمان البسام بجائزة افضل نص مسرحي عن عمله «آي ميديا»، وفازت الفنانة حلا عمران على جائزة افضل ممثلة عن ذات العمل، وايريك سواييه على جائزة افضل سينوغرافيا عن العمل الذي حاز اشادة واعجاب النقاد والمسرحيين وجمهور المهرجان.

