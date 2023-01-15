نهاية رومانسية ساخرة تجمع نور اللبنانية وهنيدي في «نبيل الجميل أخصائي تجميل»

Sunday النهار

من خلال الفيلم الكوميدي «نبيل الجميل اخصائي تجميل»، تحدث كثير من المفارقات الكوميدية بين بطلي الفيلم النجمة نور اللبنانية والنجم محمد هنيدي، حيث يقدم هنيدي شخصية دكتور التجميل (نبيل) وتقدم نور شخصية دكتورة التجميل (علياء) اللذين يعملان معا في مستشفى استثماري، وينتهي بهم الأمر، حيث يعمل كل منهما في عيادته الخاصة ويحدث بينهما منافسة شديدة تنتهي لصالح هنيدي.

ومع تصاعد الأحداث في الفيلم، تأخذ العلاقة بينهما منحى رومانسيا، لكن تنتهي الأحداث بمفاجأة غير متوقعة لنور، التي تجري عملية تجميل تغير في شكلها تماما، ويفاجأ هنيدي بما حدث لنور لأول مرة في حفل زفافهما في نهاية الفيلم. فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل، انطلق في دور العرض السينمائية 28 ديسمبر 2022. والفيلم فكرة الفنان محمد هنيدي، ومن تأليف امين جمال ومحمد محرز، واخراج خالد مرعي. وبطولة محمد هنيدي ونور اللبنانية بجانب عدد من الفنانين منهم محمد سلام، محمود حافظ، رحمة احمد، احمد فؤاد سليم، محمد الصاوي.

تدور احداث الفيلم في اطار كوميدي تشويقي، عن دكتور نبيل اخصائي التجميل (محمد هنيدي) الذي يمتلك عيادة للتجميل، ومن خلال تلك العيادة يتعرض للعديد من المواقف، وتحدث بينه وبين (نور) دكتورة التجميل، العديد من المفارقات الكوميدية.

