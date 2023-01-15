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عمر العبداللات أطلق أغنية «المكان المعتبر»


أطلق المطرب عمر العبداللات جديد اعماله الغنائية «المكان المعتبر»، على طريقة الفيديو كليب.
ويقدم عمر جرعة مركزة من العاطفة الجياشة خلال كلمات الأغنية التي كتبها الشاعر السعودي الدكتور سامي بن عبدالله آل ابراهيم ووزعها موسيقيا محمد القيسي بينما تولى العبدالله بنفسه مهمة تلحينها.
«من بعد ماجيت المكان المعتبر وأنا مشاعر خاطري مثل الشعير».. بهذه الكلمات يبدأ عمر العبداللات انطلاقته الغنائية لعام 2023 بأول اصداراته التي قرر طرحها بشكل مميز عبر فيديو كليب «ليريكال»، وذلك عقب اصداء نجاح آخر اغانيه المصورة «هوابونوبونو» التي تم تصويرها في القاهرة.


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