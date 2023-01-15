«مذيعة الترند».. أزمة «على الهواء مباشرة»

Sunday النهار

شهدت الأيام القليلة الماضية، تطوراً جديداً فيما يتعلق بحالة الجدل التي اثارتها الاعلامية ياسمين عز، على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الفترة الأخيرة، بعد تصريحها- اكثر من مرة- عبر برنامجها الذي تقدمه عبر شاشة فضائية «ام بي سي مصر»، والتي تهاجم فيه «النساء» وتوجه اليهن مجموعة نصائح فيما يتعلق بطريقة التعامل مع الرجال، حيث خرجت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة في مصر، لتعرب عن رفضها لتصريحات «ياسمين».

منشور «مايا»

وجهت رئيس المجلس القومي للمرأة، رسالة إلى «ياسمين» متضمنة انتقادات لاذعة بسبب ما تقدمه على الشاشة، والذي اعتبرت انه «ليس له اي صلة بالاعلام الحقيقي». وقالت «مايا»، في منشور عبر صفحتها بموقع «فيس بوك»، مخاطبة الاعلامية التي لم تذكر اسمها: «أرجو ان تتذكري ان تاريخك، طبعا اذا كان هيكون عندك تاريخ اصلا، هيشوفوا ولادك وأحفادك ولن يكونوا فخورين، فالمحتوى على الفضاء الالكتروني بصمة شخصية موجودة مدى الحياة». وطالبت «مايا»، الاعلامية، بمراجعة الكتب والمواثيق الاعلامية، «التي من الواضح انك لم تسمعي بها من قبل، ولأن ما تقدميه ليس له اي صلة بالاعلام الحقيقي»، بحسب قولها.

وأكملت: «عيب عليكي بجد وكفاية، اعملي حساب ان اللي بيشاهد البرنامج اللي بتقدميه جيل بنات وأولاد، انتي حرفيا بتهدي فكرة الاحترام بين الطرفين والشراكة، لازم تعرفي وتتعلمي قبل ما تتطلعي تدينا دروس وتوجهي رسالتك للسيدة المصرية، بصراحة استحالة يكون ده برنامج حقيقي ده اكيد هيطلع برنامج مقالب في الآخر».

وواصلت المسؤولة المصرية حديثها: «عيب، الأفضل انك تخرجي وتعلني انك بتعملي برنامج ساخر وبتشتغلي على ترند، وانك لا تقدمي محتوى هادف اصلا».

وانتقلت رئيسة القومي للمرأة بانتقاداتها إلى المحطة التلفزيونية، قائلة: «وأتوجه إلى المحطة التلفزيونية التي تذيع هذا النوع من الهزل الذي لا علاقة له بالاعلام، وأقول لها ان الاستمرار في برامج تهين المرأة المصرية امر غير مقبول، ولا خلاص نقول ان هي دي سياسة القناة (اهانة المرأة المصرية)».

وتساءلت حول ما اذا كان هناك «أي نوع من المتابعة أو التقييم»، متابعة: «ولا عند حضراتكم متخصصين ترند فقط ونسيتوا الاعلام، تشويه العلاقة بين الزوج والزوجة ذنب لن يغفره لكم الأجيال القادمة».

وأرجعت «مايا» عدم ذكرها اسم الاعلامية، «لأن هيبقى صعب على اولادك يشوفوا المكتوب عنك بعد سنوات من الآن»، مضيفة: «لأن زي ما قولتلك اللي بيتكتب في الفضاء الالكتروني من خلال منصات التواصل الاجتماعي بصمة شخصية موجودة مدى الحياة».

رد «ياسمين»

سريعاً.. خرجت «ياسمين» للرد على رئيسة المجلس القومي للمرأة، قائلة: «البرنامج هدفه الأساسي هو الحفاظ على كيان الأسرة، واذا كان لدى صاحبة الرسالة اعتراض على الحفاظ على كيان الأسرة والمبادئ والأخلاقيات التي تربينا عليها». وأضافت:«مع الاستغراب من جنوح مسؤولة إلى الهجوم والتجريح الشخصي، دون حتى التجرؤ على مناقشة اي فكرة، ام ان موضوع المسؤولية يحتم عليها التوازن في الطرح، وابداء الرأي الموضوعي، لا ابداء الآراء الشخصية والانحدار إلى مستوى اقل ما يوصف به انه سطحي، احب ان اطمئن صاحبة الرسالة، انني عندما ادعو في هذا البرنامج إلى الحفاظ على كيان الأسرة، والحفاظ على الاحترام المتبادل بين الزوجين، فأنا نشأت في اسرة ولله الحمد مستقرة تقوم على مبادئ وأخلاقيات». وتابعت: «عاهدت نفسي منذ اليوم الأول الذي دخلت فيه المجال الاعلامي الذي هو اساس دراستي، ان احافظ عليها وأن امارس شرف المهنة بعيداً عن الاسفاف، وكلي فخر بكوني مصرية، رباني مجتمعي على هذه الأخلاقيات وحافظت عليها، وكلي فخر بأن اترك بصمة يتوراثها ابنائي ومجتمعي، فالأسرة هي اساس المجتمع، وهنا اود ان اقول، ليس المطلوب منك اصلاح العالم، يكفي ان تصلحي الأسرة وسينصلح العالم تلقائياً».

واختتمت حديثها قائلة: «أخيراً عايزاكي تطمني عليا وعلى اولادي في المستقبل، طول ما انا حفيدة الحضارة والثقافة المصرية، انا بخير، وأولادي في المستقبل احفاد الحضارة والثقافة المصرية بخير».

شريف عامر يدخل على خط الأزمة

حديث رئيسة المجلس القومي للمرأة، دفع الاعلامي شريف عامر، مقدم برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدم على شاشة «ام بي سي مصر»، للتعليق على الأزمة، ووجه «عامر»، عتاباً للدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي لحقوق المرأة، بعد المنشور الذي كتبته على صفحتها، وانتقدت فيه محتوى برنامج «كلام الناس»، الذي تقدمه الاعلامية ياسمين عز على فضائية «ام بي سي مصر». وقال خلال تقديمه لبرنامج «يحدث في مصر»، ان العتاب مرتبط باستخدام كلمة «محطة غير مصرية»، مشيراً إلى ان «مرسي» لديها خبرة على مستوى العمل في منظمات دولية. ونوه بأن استخدام الكلمة سلبي على المستوى السياسي والاجتماعي، وبعيد عن الأعراف الدبلوماسية والبروتوكول الدبلوماسي، مضيفاً: «خان حضرتك التوفيق في السياق السياسي للموضوع، لأن التلميح والتهديد بأنك غير مصري، يعني انك غير مقبول».

وأضاف: «اجتماعياً من الممكن ان يكون مؤذياً أو مضراً أو جارحاً، كل العاملين في القناة مصريين، هل يجوز الطعن في مصريتهم وأولوياتهم

