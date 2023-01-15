«القاضي الرديف» .. بدعة لطمس التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت

Sunday النهار

بيروت- الوكالات: شهد لبنان، أمس، موجة غضب شعبية وقطعاً لبعض الطرقات، احتجاجًا على توقيف شقيق أحد ضحايا انفجار المرفأ الشهير صيف 2020، بعد إشارة قضائية بحقه على خلفية تعديه على مبنى قصر العدل، خلال اعتصام لذوي الضحايا، قبل يومين.

وانضم عدد من النواب للمحتجين الذين طوقوا مركز جهاز أمن الدولة في بيروت حيث اقتيد وليام نون، شقيق جون نون الذي قضى وبعض رفاقه في فوج الإطفاء خلال انفجار أحد العنابر التي تحتوي على أطنان من نترات الأمونيوم، في 4 أغسطس 2020، في واحدة من كبرى الكوارث التي شهدتها البلاد، وأدت لمقتل المئات، وتدمير جزء من العاصمة اللبنانية.

وكان أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، نفذوا اعتصامًا أمام قصر العدل في بيروت الخميس، طالبوا خلاله بـ«عدم طمس التحقيق من خلال بدعة تعيين قاض رديف»، وفق تعبيرهم.

وجاء التحرك بالتزامن مع دعوة عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى المجلس للبحث في سير التحقيق العدلي للقضية، قبل أن يخفق المجلس في عقد جلسته بسبب عدم اكتمال النصاب.

ويتصاعد الغضب في الشارع اللبناني، بسبب أداء الدولة تجاه القضية، واحتل اسم الموقوف صدارة الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظاهرة تضامن كبيرة معه.

وكان التحقيق في قضية الانفجار توقف قبل شهور بعد كف يد القاضي الأصيل طارق البيطار عن الملف، بينما أخفق المجلس الأعلى للقضاء في تعيين قاض بالوكالة.

ووصلت الاحتجاجات منطقة جبيل التي شهدت مواجهات بين قوى أمنية، ومتظاهرين قطعوا الطرقات تنديدًا بتوقيف نون، الذي يعد أحد أبرز وجوه أهالي ضحايا الانفجار الفاعلة والمؤثرة في تحركاتهم المستمرة منذ أكثر من عامين للمطالبة بكشف الحقيقة، ومحاسبة المتورطين، لا سيما الشخصيات التي ادعى عليها بيطار في تحقيقاته.

وفي 2 يوليو عام 2021، ادعى قاضي التحقيق طارق بيطار على 10 مسؤولين وضباط، بينهم نائبان من حركة «أمل» هما علي حسن خليل وغازي زعيتر (وزيران سابقان)، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب.

وعلى أثر هذه الادعاءات، اتهمت قوى سياسية وحزبية بيطار بتسييس القضية، وطالبت بإقالته، وتقدم عدد من المدعى عليهم بدعاوى بحقه، ليتوقف التحقيق.

