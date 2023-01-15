رونالدو: أتمنى الحظ السعيد لمدريدنا

دوليه

وجه كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، رسالة إلى جمهور ولاعبي ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة، اليوم، في نهائي كأس السوبر الإسباني. وقال رونالدو عبر الحساب الرسمي لريال مدريد، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر «من الرائع دائما أن أرى زملائي في الفريق والنادي الذي صنع التاريخ». وأضاف النجم البرتغالي «أتمنى الحظ السعيد لمدريدنا». وتواجد كريستيانو في الحصة التدريبية لريال مدريد، أول من أمس، والتقى زملاءه السابقين، وتحدث مع الإيطالي المخضرم كارلو انشيلوتي المدير الفني للنادي الملكي. ووجهت إدارة ريال مدريد، دعوة رسمية إلى رونالدو، من أجل حضور المباراة النهائية.

