«كلاسيكو السوبر» في الرياض الليلة

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تتوجهة أنظار جماهير كرة القدم باتجاه العاصمة السعودية الرياض لمتابعة «كلاسيكو» نهائي كأس السوبر الإسباني والتي تجمع الغريمين ريال مدريد مع برشلونة على ستاد الملك فهد الدولي.

وتأهل ريال مدريد للمباراة النهائية بعد الفوز على نظيره فالنسيا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله. فيما تأهل برشلونة على حساب ريال بيتيس بنفس السيناريو بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لكل فريق. وأكد الاتحاد الإسباني أن الحكم ريكاردو دي بورغوس بينغوتشيا سيتولى مهمة إدارة مباراة الكلاسيكو ويعاونه روبرتو دياز بيريز، وجون نونيز فيرنانديز، والحكم الرابع أليخاندرو مونييز رويز.

وشهدت لقاءات الفريقين في كاس السوبر فوز ريال مدريد فاز في 9 مباريات، فيما فاز برشلونة في 4 مواجهات، وتعادل الفريقان في مباراتين، وقد تم حسمهما بركلات الترجيح. وحقق ريال مدريد اللقب 5 مرات على حساب برشلونة، بينما حقق البارشا اللقب مرتين على حساب ريال مدريد. ويشارك ريال مدريد في هذه البطولة بصفته حاملاً للقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، بينما يشارك برشلونة بصفته الوصيف، وريال بيتيس لحصوله على لقب كأس ملك إسبانيا، وفالنسيا وصيفاً له. ويسعى ريال مدريد لتحقيق اللقب رقم 13 في تاريخ المسابقة، لمعادلة الرقم القياسي لبرشلونة، الأكثر تتويغا بالبطولة.

وتُوج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسبانى الأخير عقب فوزه على نظيره أتلتيك بلباو، بهدفين دون مقابل، فى المواجهة التي جمعتهما على ستاد «الملك فهد الدولى» بالعاصمة الرياض.

وتستضيف السعودية منافسات كأس السوبر الإسباني، بمشاركة أربعة أندية ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وريال بيتيس.

يذكر أن السعودية استضافت بطولة كأس السوبر الإسباني لأول مرة عام 2020، وتوّج بلقبها ريال مدريد، بعد فوزه في المباراة النهائية على غريمه أتلتيكو مدريد في جدة، فيما احتضنت الرياض النسخة الثانية التي أقيمت بتواجد أربعة فرق في شهر يناير عام 2022، وتوّج بلقبها كذلك «المرينغي»، بعد فوزه على أتلتيك بلباو.

