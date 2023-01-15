السيدة «عجوز» أمام نابولي

دوليه

لقّن نابولي ضيفه يوفنتوس درساً كروياً وسحقه 5-1 أول من أمس وابتعد في الصدارة بفارق 10 نقاط عن اقرب مطارديه، وذلك في افتتاح منافسات المرحلة 18 من الدوري الإيطالي. وتناوب على تسجيل خماسية نابولي النيجيري فيكتور أوسيمهن هدفين (14 و65)، والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (39)، والكوسوفي أمير رحماني (55) والمقدوني الشمالي اليف الماس (72). وسجل للفريق الخاسر الارجنتيني أنخل دي ماريا (42). وعزز نابولي صدارته برصيد 47 نقطة، مبتعداً بفارق 10 نقاط عن ميلان، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 37 نقطة في المركز الثالث وبات تحت تهديد إنتر. وفاز النادي الجنوبي في 15 من مبارياته الـ 18 الأخيرة، مقابل تعادلين وهزيمة. كما حقق فوزه الثاني توالياً بعد اسقاطه سمبدوريا 2-0 في المرحلة الماضية ليحسم لقب بطل الشتاء قبل مرحلتين على انتصاف المنافسات، علماً أن خسارته الوحيدة هذا الموسم في الدوري جاءت في عقر دار إنتر 0-1 في المرحلة 16. ويتربع نابولي على الصدارة منذ المرحلة التاسعة، وخرج من الثلاثة الاوائل مرة وحدة فقط هذا الموسم، عندما تعادل مع ليتشي في المرحلة الرابعة، وكانت المرة الوحيدة التي يهدر فيها النقاط على ملعبه. وخاض نابولي أمام يوفنتوس مباراته الاولى على أرضه في 2023، علماً أنه رفع سلسلة انتصاراته المتتالية على ملعب «دييغو أرماندو مارادونا» إلى 10 في جميع المسابقات.

ويحلم نابولي بلقب ثالث في تاريخه بعد اثنين بقيادة الاسطورة الارجنتيني مارادونا الذي سُمي الملعب تيمناً به بعد وفاته في 2020، بعدما قاده الى لقبيه الوحيدين في 1987 و1990. من جهته، وبعد بداية سيئة للموسم شهدت ثلاثة انتصارات فقط في تسع مباريات وسط ضغوط على المدرب ماسيميليانو أليغري، انتفض يوفنتوس بطريقة خارقة وحقق ثمانية انتصارات توالياً في الدوري من دون أن تتلقى شباكه أي هدف (15-0)، قبل أن يسقط أمام نابولي وتهتز شباكه خمس مرات. وهز أوسيمهن الشباك اثر تمريرة هوائية من بوليتانو على الجهة اليمنى، تابعها كفاراتسخيليا أكروباتية صدها الحارس واكملها المهاجم النيجيري رأسية في الشباك. وضاعف كفاراتسخيليا النتيجة (39). ولم يكد نابولي يحتفل بالهدف، حتى اهتزت شباكه بهدف تقليص الفارق عبر دي ماريا (42). ولم يكد الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني، حتى وجه رحماني ضربة معنوية قوية لفريق «السيدة العجوز» بتسجيله الثالث (55). وزج أليغري بالثنائي الأرجنتيني ليونيل باريديس وكين بدلاً من لوكاتيلي وميليك لتنشيط فريقه (58)، إلا أنه تلقى صفعة جديدة بالهدف الرابع لنابولي والثاني الشخصي للمهاجم أوسيمهن (65). وتابع نابولي ضغوطه، مقابل تقهقر يوفنتوس الذي اهتزت شباكه للمرة الخامسة في هذه الامسية بهدف البديل الماس (72).

