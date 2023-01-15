فيخهورست إلى مان يونايتد رسمياً

دوليه

أكمل مان يونايتد أول من امس صفقة ضم المهاجم الهولندي الدولي فاوت فيخهورست على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي لتعزيز الخيارات الهجومية لمدربه إريك تن هاغ.

ولعب المهاجم البالغ 30 عاماً معاراً أيضاً مع بشيكتاش من بيرنلي، غير أن النادي التركي أعلن انه حصل على مبلغ 2.8 مليون يورو لاتمام الصفقة. وقال فيخهورست في بيان نشره النادي «أشعر بالفخر للانضمام إلى مان يونايتد». واضاف «لقد رأيت تقدم يونايتد تحت قيادة إريك تن هاغ هذا الموسم ولا أطيق الانتظار لبدء لعب دوري في دفع الفريق نحو أهدافه». وتفتقر صفوف فريق «الشياطين الحمر» إلى مهاجمين منذ إنهاء عقد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في «أولد ترافورد» في نوفمبر الماضي، قبل أن ينضم أفضل لاعب في العالم خمس مرات إلى نادي النصر السعودي.

وانضم فيخهورست إلى بيرنلي قادماً من فولفسبورغ الألماني مقابل 12 مليون جنيه إسترليني في يناير 2022، لكنه سجل هدفين فقط في البريميرليغ في حين هبط فريقه إلى التشامبينشيب في الموسم الماضي.

