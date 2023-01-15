loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

فيخهورست إلى مان يونايتد رسمياً


أكمل مان يونايتد أول من امس صفقة ضم المهاجم الهولندي الدولي فاوت فيخهورست على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي لتعزيز الخيارات الهجومية لمدربه إريك تن هاغ.
ولعب المهاجم البالغ 30 عاماً معاراً أيضاً مع بشيكتاش من بيرنلي، غير أن النادي التركي أعلن انه حصل على مبلغ 2.8 مليون يورو لاتمام الصفقة. وقال فيخهورست في بيان نشره النادي «أشعر بالفخر للانضمام إلى مان يونايتد». واضاف «لقد رأيت تقدم يونايتد تحت قيادة إريك تن هاغ هذا الموسم ولا أطيق الانتظار لبدء لعب دوري في دفع الفريق نحو أهدافه». وتفتقر صفوف فريق «الشياطين الحمر» إلى مهاجمين منذ إنهاء عقد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في «أولد ترافورد» في نوفمبر الماضي، قبل أن ينضم أفضل لاعب في العالم خمس مرات إلى نادي النصر السعودي.
وانضم فيخهورست إلى بيرنلي قادماً من فولفسبورغ الألماني مقابل 12 مليون جنيه إسترليني في يناير 2022، لكنه سجل هدفين فقط في البريميرليغ في حين هبط فريقه إلى التشامبينشيب في الموسم الماضي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة