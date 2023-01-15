هالر عاد بقوة

دوليه

قهر المهاجم الدولي الإيفواري سيباستيان هالر المرض الخبيث الذي أصيب به بتسجيله ثلاثية في ثماني دقائق في فوز فريقه بوروسيا دورتموند الألماني على بازل السويسري 6-0 اول من امس في مباراة ودية أقيمت في مدينة ماربيا الإسبانية.

واستهل هالر عودته إلى المستطيل الأخضر بعد فترة من التوقف للعلاج بخوضه بضع دقائق في ودية الفوز على فورتونا دوسلدورف 5-1 الثلاثاء، علماً أنه دخل في الدقيقة 73 من دون أن ينجح في هز الشباك. غير أن الأمور اختلفت للمهاجم الدولي أمام بازل بعدما شارك بعد نهاية الشوط الأول ليفتتح رصيده التهديفي من ركلة جزاء في الدقيقة 81 بعد خطأ على زميله الجناح الأميركي جيو رينا داخل المنطقة. وأضاف هالر الهدف الثاني الشخصي له بعد خمس دقائق إثر تمريرة عرضية من يوليان برانت، قبل أن يختتم ثلاثيته بعد دقيقتين عقب لعبة من ركلة ركنية.

