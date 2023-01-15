انتصار صعب لألمانيا على قطر في «مونديال اليد»

دوليه

بدأت قطر مشوارها في بطولة العالم لكرة اليد بالخسارة أمام ألمانيا 27-31 أول من أمس في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة. وأخذ منتخب ألمانيا الأفضلية من الشوط الأول الذي أنهاه لمصلحته بفارق خمسة أهداف 18-13. وتحسن أداء قطر في الشوط الثاني 14-13، لكن ذلك لم يجنبها الخسارة الأولى في المجموعة التي شهدت أيضاً فوز صربيا على الجزائر 36-27. من جهتها نجحت مصر في تحقيق انتصار لافت على كرواتيا بفارق تسعة أهداف 31-22 ضمن المجموعة السابعة التي تصدرتها بفارق الأهداف عن أميركا التي انتصرت بفارق هدف على المغرب 28-27. وضمن المجموعة الثامنة انتهت القمة العربية التي جمعت بين البحرين وتونس بالتعادل 27-27 فيما تصدرت الدنمارك المجموعة بانتصارها السهل على بلجيكا 43-28.

