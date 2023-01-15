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دوليه

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14 مرشحاً في قائمة «فيفا» لأفضل لاعب


كشفَ الاتحاد الدولي لكرة القدم عن لائحة المرشحِين لجائزة الأفضل في عام 2022. وضمت اللائحةُ أربعة عشر لاعباً يتصدرهم بطل العالم ليونيل ميسي وحامل الكرة الذهبية كريم بنزيمة إضافة إلى كيليان مبابي ونيمار وهالاند ومودريتش كما تعرِف اللائحة تواجد ثنائي عربي هو الدولي المغربي أشرف حكيمي والنجم المصري محمد صلاح. ويتجلى الحضور المغربي أيضا في تواجد ياسين بونو ضمن لائحة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى للعام ذاته مع كل من أليسون وإديرسون وكورتوا وإيميليانو مارتينيس.
من جانبه ينافس المغربي وليد الركراكي على جائزة أفضل مدرب في العام إلى جانب كل من سكالوني وغوارديولا وأنشلوتي وديشان.


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