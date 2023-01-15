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دوليه

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بايرن تعادل مع سالزبورغ ودياً


تفادى بايرن ميونخ الألماني الهزيمة في مباراته الودية الوحيدة خلال الإجازة الشتوية، وتعادل مع ريد بول سالزبورغ النمساوي 4-4 أول من امس، وذلك بعد أن كان بايرن متأخراً 1-3. وشهدت المباراة، التي حضرها نحو ألفي مشجع في مجمع بايرن كامبوس الرياضي، الظهور الأول للاعب أياكس السابق دالي بليند، بقميص بايرن ميونخ. وسجل الأهداف الأربعة لبايرن ميونخ ليروي ساني وأريغون إبراهيموفيتش وكينغسلي كومان وماتيس تيل في الدقائق التاسعة و69 و71 و88. بينما سجل الأهداف االأربعة لريد بول سالزبورغ بطل النمسا، سيكو كواتا وكريم كوناتي ونوا أوكافور (الهدفان الثالث والرابع) في الدقائق 17 و50 و54 و89. وتجدر الإشارة إلى أن بايرن ميونخ افتقد العديد من نجومه البارزين، وذلك قبل أسبوع واحد من استئناف مشواره في الدوري الألماني بمواجهة لايبزيغ.


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