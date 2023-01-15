الإمارات.. تَراجُع مخيف

دوليه

ودع منتخب الإمارات منافسات خليجي 25 بخروجه من دور المجموعات للمرة الثانية توالياً بعدما تعادل مع قطر 1-1 في ختام مباريات المجموعة الثانية، ليواصل «الأبيض» تراجعه المخيف في آخر 4 سنوات وبالتحديد منذ كأس آسيا 2019.

وأصبح الشارع الرياضي في الإمارات يتساءل، «الأبيض» إلى أين؟ بعدما كان الفريق يضم نخبة رائعة من اللاعبين ويحقق نتائج رائعة على المستويين الخليجي والقاري، تراجعت نتائجه بشكل كبير.

وعقب فترة زاهية تحت قيادة المدرب الإماراتي مهدي علي حقق خلالها «الأبيض» نتائج رائعة أبرزها الفوز بلقب خليجي 21 في البحرين والحصول على المركز الثالث في كأس آسيا 2015، وتواصلت النتائج الجيدة تحت قيادة المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني الذي قاد الفريق إلى نهائي خليجي 23 في الكويت بينما استمر تواجد المنتخب الإماراتي ضمن الأربعة الكبار في آسيا بتأهله إلى نصف نهائي البطولة القارية في 2019 بالإمارات، قبل أن ينهار الفريق بشكل غير متوقع في السنوات الماضية.

وأسهم عدم الاستقرار الفني في تذبذب نتائج «الأبيض» إذ تعاقد اتحاد الكرة مع كل من الكولومبي لويس بينتو والصربي إيفان يوفانوفيتش والهولندي بيرت فان مارفيك مرتين والأرجنتيني رودولفو أروابارينا.

وعقب كأس آسيا 2019 خاض المنتخب الإماراتي العديد من المنافسات أبرزها تصفيات كأس العالم 2022 وودع الفريق المنافسات من الملحق بالخسارة أمام أستراليا، بينما سجل «الأبيض» نتائج سلبية غير مسبوقة في آخر نسختين من بطولة كأس الخليج العربي.

وخرج منتخب الإمارات من دور المجموعات في خليجي 24 بتحقيق فوزاً واحداً على اليمن بينما خسر من العراق وقطر، قبل أن يكرر الأمر نفسه في النسخة الحالية «خليجي 25» ويخرج من دور المجموعات برصيد نقطة واحدة بخسارته من البحرين والكويت وتعادله مع قطر.

وودع «الأبيض» كأس العرب بخسارته في دور الثمانية أمام قطر، بينما لم يقتصر الأمر على المنتخب الأول، ونال التراجع من جميع منتخبات المراحل السنية التي غابت عن تحقيق أي إنجاز ولم تنافس على أي ألقاب خليجية أو عربية أو قارية.

ويترقب عشاق الكرة الإماراتية الفترة المقبلة التي ستكون حاسمة لمستقبل «الأبيض» إذ من المتوقع أن يناقش اتحاد الكرة مستقبل المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا إلى جانب اتخاذ قرارات مصيرية بشأن الهيكلة الإدارية بشكل عام.

