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دوليه

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بينيرو سعيد بتأهل قطر


أعرب البرتغالي برونو بينيرو، مدرب منتخب قطر، عن سعادته بتأهل فريقه للدور نصف النهائي في «خليجي 25»، بعد تعادله امام الإمارات 1-1 في ختام دور المجموعات.
وقال بينيرو، خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «لعبنا مباراة معقدة وصعبة، بما أن نتيجتها كانت مرتبطة أيضا بمواجهة الكويت والبحرين». وتابع: «ظهرنا بشكل جيد خاصة خلال الشوط الأول، الذي تمكنا فيه من الاستحواذ على الكرة وصناعة الكثير من الفرص، لكن اللمسة الأخيرة غابت عن مهاجمينا».
وأضاف: «ركلة الجزاء التي أضاعها المنتخب الإماراتي، كانت من أبرز الفرص لمنافسنا، وبعدها سجلوا هدف التقدم، لكننا سرعان ما عدنا في اللقاء بتسجيل هدف التعادل». وتابع: «لهذا فنحن نستحق التأهل، وأنا فخور باللاعبين عطفا على المردود والأداء الذي قدموه، على مدار المباريات الثلاث بدور المجموعات».
وعن مواجهة المنتخب العراقي في الدور نصف النهائي، قال بينيرو: «لن تختلف عن المباريات السابقة، وسنعمل على دراسة المنافس بشكل جيد لضيق الوقت، حتى نتمكن من وضع الخطة اللازمة».


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