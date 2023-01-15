أروابارينا: لم نكن محظوظين

دوليه

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب منتخب الإمارات، عدم رضاه عن الأداء والنتائج المحققة في «خليجي 25». وقال في المؤتمر الصحافي أول من أمس بعد تعادل الإمارات مع قطر 1-1: «لم نظهر بالمستوى المفترض أن نظهر به في البطولة، لم نكن محظوظين في (خليجي 25)». وعن إمكانية رحيله بعد الخروج المبكر من البطولة الخليجية، قال «لدي عقد مع اتحاد الكرة الإماراتي، سأستمر في تنفيذ عقدي، والاتحاد على علم بالأهداف».

وأضاف «كما يعلم الاتحاد العمل الذي نقدمه، وأنه لدينا لاعبين لديهم إمكانيات كبيرة، ولن ندخر جهدا لإبراز عملنا والمواهب في المستقبل».

