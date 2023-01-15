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دوليه

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الأهلي في طريق ريال مدريد بمونديال الأندية


أوقعت قرعة بطولة كأس العالم للأندية التي سحبت في المغرب الأهلي المصري في طريق ريال مدريد بطل أوروبا الذي سيبدأ مشواره من نصف النهائي. كما أسفرت عن مواجهة نارية بين الوداد البيضاوي والهلال السعودي بالدور ربع النهائي للبطولة. ويواجه الأهلي فريق أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي وفي حالة فوزه سيلتقي مع سياتل ساوندرز الأميركي في ربع النهائي. أما فلامنغو البرازيلي فسينتظر في نصف نهائي البطولة الفائز من لقاء الوداد والهلال. يذكر أن نسخة كأس العالم للأندية تنطلق في الأول من فبراير المقبل في المغرب بمشاركة 7 أندية وهي ريال مدريد، والوداد، والأهلي، والهلال، وأوكلاند سيتي وفلامنغو، وسياتل ساوندرز.


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