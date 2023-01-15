مالك بيراميدز يهدد ببيع النادي

دوليه

أصدر رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز بيانا رسميا عبر خلاله عن استيائه من القرارات التي تصدر في حق ناديه من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة والتي تؤثر على فرص الفريق في المنافسة.

وتعجب الشامسي من إقامة 6 مباريات للفريق من 13 جولة في الساعة الثالثة إلا الربع عصرا بينما تلعب الفرق المنافسة على اللقب معظم المباريات في الساعة السابعة مساء.

وأضاف أنهم لم يعترضوا على هذه المواعيد رغم أنها تؤثر بشكل كبير على فرص الفريق فنيا وتسويقيا بينما تلعب باقي الفرق المنافسة على لقب الدوري في أجواء مختلفة وفي ظروف تسمح بكرة قدم عادلة».

وأكد أن الاتحاد المصري عين الحكم محمد معروف لمباراة بيراميدز وفيوتشر للمرة الثالثة على التوالي رغم أنه تسبب في ضياع 5 نقاط من نادي بيراميدز في لقائي فيوتشر بالموسم الماضي وقام بطرد هاني سعيد المدير الرياضي.

وأشار الى أن الحكم ارتكب أخطاء تحكيمية فجة في لقاء فيوتشر على رأسها احتساب ضربتي جزاء وهميتين لمصلحة فيوتشر في أقل من 20 دقيقة والسماح بإضاعة حوالي 20 دقيقة من اللقاء بسبب سقوط لاعبي فيوتشر باستمرار بدون مبرر.

وزاد «من غير المعقول أن يحصل فريق على الوصافة في الدوري بالموسم الماضي ويتم إجباره على المشاركة في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية رغم أن اللوائح في صفه وهناك فيما يبدو سبب آخر وراء هذا القرار». وأوضح أن استمرار بيراميدز ينبع من قناعة وحب للكرة المصرية إلا أن هناك تعاملا مختلفا للنادي بالمقارنة بالأندية الأخرى رغم إسهام بيراميدز في تطوير الكرة المصرية وإمداد المنتخبات بلاعبين. وهدد الشامسي بالانسحاب من الاستثمار في نادي بيراميدز وإعادة دراسة الأمر إذا تواصل الظلم ضد ناديه.

