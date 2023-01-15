مرتضى يمنح كهربا فرصة أخيرة

دوليه

منح رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لاعب الأهلي محمود كهربا فرصة أخيرة لتسهيل دفع الغرامة الموقعة عليه من قبل المحكمة الدولية الرياضية لمصلحة القلعة البيضاء.

وكان «فيفا» قرر إيقاف كهربا لمدة 6 أشهر مع تحميله غرامه 2 مليون دولار بجانب الفوائد لنادي الزمالك نظرا لرحيله عن القلعة البيضاء وانضمامه إلى أفيس البرتغالي رغم سريان عقده مع الزمالك.

وقال مرتضى عبر قناة الزمالك: «الفرصة الأخيرة لكهربا من أجل منحه تسهيلات في دفع الغرامة ستكون بأن يأتي هو وأسرته إلى مقر الزمالك والاعتراف بأن الأهلي ساعده على الهروب». وأضاف «يجب أن يتأكد كهربا أن محمود الخطيب رئيس الأهلي تخلى عنه لأنه أسطورة مزيفة بالتالي نصيحتي له أن أنقذ نفسك لكي تعود للمشاركة والتألق».

