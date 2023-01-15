يونايتد قلب الطاولة على سيتي

دوليه

قلب مان يونايتد تخلفه أمام ضيفه وجاره مانشستر سيتي بهدف إلى انتصار مثير 2-1 في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب «أولد ترافورد» ضمن الجولة العشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل ثنائية يونايتد برونو فيرنانديز (79) وماركوس راشفورد (82)، بينما سجل هدف مانشستر سيتي الوحيد جاك غريليش (60). وبتلك النتيجة رفع يونايتد رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد سيتي عند 39 نقطة في المركز الثاني. شكل يونايتد الخطورة الأولى في المباراة في الدقيقة 11، بتلقى فيرنانديز بينية في الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء من إريكسن، مسددا كرة أرضية مرت بقليل إلى جوار القائم. وظهر سيتي في الدقيقة 24، بتسديدة قوية من هالاند من داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بدفاع يونايتد. وأهدر يونايتد فرصة محققة لافتتاح التسجيل في الدقيقة 34، من خلال انفراد تام لراشفورد، نجح من خلاله في مراوغة إديرسون وسدد كرة أرضية من داخل المنطقة، أبعدها أكانجي قبل أن تسكن الشباك. واستمر إزعاج راشفورد بانطلاقة سريعة في الجانب الأيسر في الدقيقة 37، تخطى من خلالها رودريجو ووصل إلى منطقة الجزاء، وسدد كرة أرضية أمسك بها إديرسون. وعاد سيتي للظهور في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بتسديدة صاروخية من والكر من خارج منطقة الجزاء، مرت بقليل إلى جوار القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. ونجح مانشستر سيتي في افتتاح التسجيل في الدقيقة 60، بعد توغل من كيفن دي بروين في الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، مرسلا عرضية تابعها غريليش برأسية سكنت الشباك، وذلك بعد 3 دقائق فقط من نزوله كبديل على حساب فيل فودين. وحاول يونايتد العودة في نتيجة اللقاء، بتسديدة من وان بيساكا من خارج المنطقة في الدقيقة 67، اصطدمت بأكي وخرجت إلى ركلة ركنية.

وسجل يونايتد هدف التعادل في الدقيقة 79، بعدما أرسل كاسيميرو بينية لراشفورد الذي كان في وضع متسلل، ليترك الكرة إلى فيرنانديز الذي سدد من على حدود المنطقة كرة سكنت الشباك. وسرعان ما أضاف يونايتد الهدف الثاني في الدقيقة 82، بعدما أرسل غارناتشو عرضية أرضية من الجانب الأيسر، تابعها راشفورد الخالي من الرقابة تماما داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة مباشرة سكنت الشباك.

وعاد سيتي لتشكيل الخطورة من جديد في الدقيقة 87، بارتقاء من هالاند لكرة عرضية، مسددا رأسية ذهبت أعلى العارضة، لينتهي اللقاء بفوز يونايتد 2-1.

وافتتحت الجولة أول من أمس بفوز أستون فيلا 2-1 على ضيفه ليدز يونايتد. وبهذه النتيجة، رفع أستون فيلا رصيده إلى 25 في المركز الحادي عشر، في حين توقف رصيد ليدز عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر.

