السوداني: التسهيلات مستمرة لما بعد «خليجي 25»

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أقام رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمس السبت مأدبة غداء على ضفاف نهر دجلة بالعاصمة بغداد، على شرف وفود اتحادات كرة القدم الخليجية المشاركة في «خليجي 25»، وعدد من نجوم كرة القدم في دول الخليج، ونخبة من الإعلاميين الخليجيين بينهم الإعلامي خالد جاسم، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم وعدد من أعضاء الاتحاد ومحافظ البصرة.

ورحّب السوداني بالحضور معرباً عن امتنانه للمشاركين والمساهمين في إنجاح البطولة وقرار استضافتها في مدينة البصرة الفيحاء. وبيّن السوداني الأهمية الرمزية لهذه البطولة، وحرص مجلس الوزراء خلال خمسين يوماً من عمر الحكومة على تذليل جميع العقبات أمام انطلاقها. ووصف البطولة بأنها تحولت إلى عرسٍ عربي، ولقاءٍ أخوي على أرض العراق، بما هو أكبر من مجرد مناسبة رياضية، موضحاً أن التسهيلات التي رافقت البطولة على الحدود ستستمر إلى ما بعدها، وأن العراقيين يرحبون بأشقائهم من دول الخليج بين أهلهم وإخوانهم.

