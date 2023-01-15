بينتو: هدفنا بناء فريق للمستقبل

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أرجع البرتغالي روي بينتو مدرب «الأزرق» التعادل 1-1 أمام البحرين، أول من أمس في ختام دور مجموعات «خليجي 25»، إلى النقص العددي بعد خروج حمد القلاف بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 65. وتابع بينتو، خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «كانت المواجهة معقدة في شوطها الأول، والأداء تحسن خلال الشوط الثاني، مع وجود رغبة في الفوز». وأكد أن الأزرق استحوذ جيدا على خط الوسط، لكن فرص التسجيل غابت. وتابع: «الأداء أمام قطر والإمارات كان جيدا، لكن في النهاية كان النقص العددي وراء الخروج من البطولة». وحول المرحلة المقبلة، قال بينتو: «كما تعلمون منتخبنا شاب، وهدفنا بناء منتخب للمستقبل.. نعم نحزن لعدم التأهل، لكن البطولة كانت مهمة للاحتكاك بفرق قوية أفضل منا». وأضاف: «العمل سيتواصل لبناء فريق لخدمة الكرة الكويتية» مؤكدا الحاجة للدعم والمساندة. وشكر بينتو الجمهور الكويتي على دعمه، معربا عن ثقته في تقديم عمل جيد في المستقبل، متابعا: «الهدف القادم هو الإعداد المناسب للاحتكاكات المقبلة، لتحقيق نتائج جيدة». وكان الأزق ودع البطولة، بعد تعادله مع نظيره البحريني 1-1 وتعادل قطر مع الامارات بالنتيجة ذاتها ليحتل الفريق المركز الثالث بفارق هدف عن المنتخب القطري الذي حل بالمركز الثاني. وسجل للمنتخب البحريني مهدي حميدان «26»، قبل أن يدرك شبيب الخالدي التعادل للكويت «45». وبهذه النتيجة، أصبح الأزرق الكويتي في المركز الثالث بـ4 نقاط، بينما تصدر الأحمر البحريني المجموعة برصيد 7 نقاط. وخطف المنتخب القطري بطاقة العبور الثانية عن هذه المجموعة، بعد تعادله مع الإمارات، حيث احتل الوصافة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الأزرق. وتأهل المنتخب البحريني بذلك لمواجهة نظيره العماني، بينما ضرب المنتخب القطري موعدا مع العراق، أصحاب الأرض، في الدور نصف النهائي.

